La Coppa del Mondo di sci di fondo femminile 2025-2026 ha visto trionfare l'atleta statunitense Jessie Diggins, che ha dominato la stagione confermando il suo status di leader mondiale. La Diggins, che secondo le indicazioni del sottotitolo si appresta a concludere la sua ultima stagione agonistica, ha conquistato la vetta della classifica generale, dimostrando una versatilità e una costanza eccezionali.

La stagione si è aperta il 28 novembre 2025 a Ruka, in Finlandia, e si concluderà il 22 marzo 2026 a Lake Placid, negli Stati Uniti. Il calendario ha previsto un totale di ventisette gare individuali, arricchite dal prestigioso Tour de Ski, che quest'anno si è svolto interamente in Italia, tra le località di Dobbiaco e Val di Fiemme.

Tra le novità del programma, il ritorno della sprint di Drammen e della 50 km di Oslo-Holmenkollen, eventi molto attesi dagli appassionati. La competizione ha osservato una pausa a febbraio per lasciare spazio ai Giochi Olimpici Invernali di Milano.

Nella classifica generale femminile, Jessie Diggins ha concluso con un impressionante totale di 2.155 punti, distanziando nettamente le sue dirette inseguitrici. Sul secondo gradino del podio si è piazzata la svedese Moa Ilar, che ha accumulato 1.802 punti, seguita dalla connazionale Maja Dahlqvist con 1.493 punti. La top five è stata completata dalla norvegese Heidi Weng, con 1.207 punti, e dalla svedese Jonna Sundling, che ha raggiunto quota 1.201 punti.

A completare la lista delle prime dieci atlete troviamo Linn Svahn, Nadine Faehndrich, Johanna Matintalo, Jasmi Joensuu e Teresa Stadlober, a testimonianza di una competizione di alto livello.

Le classifiche di specialità: Distance e Sprint

L'egemonia di Jessie Diggins si è estesa anche alla classifica di specialità Distance, dove l'americana ha primeggiato con 1.285 punti. Anche in questa graduatoria, Moa Ilar si è confermata al secondo posto con 1.019 punti, mentre Heidi Weng ha occupato la terza posizione con 931 punti. Le svedesi Frida Karlsson e Karoline Simpson-Larsen hanno completato la top five, dimostrando la loro forza nelle gare di lunga distanza.

Per quanto riguarda la classifica Sprint, il successo è andato alla svedese Maja Dahlqvist, che ha conquistato 720 punti, superando di poco la connazionale Johanna Hagstroem, ferma a 708 punti.

La svizzera Nadine Faehndrich ha chiuso al terzo posto con 700 punti. La stessa Jessie Diggins ha dimostrato la sua completezza piazzandosi all'ottavo posto in questa specialità, evidenziando la sua capacità di eccellere in diverse tipologie di gara.

Contesto Internazionale della Coppa del Mondo

L'edizione 2025-2026 ha rappresentato la quarantacinquesima stagione della Coppa del Mondo di sci di fondo, un evento di punta organizzato dalla Federazione Internazionale Sci (FIS). Questa annata è stata particolarmente significativa per il ritorno degli atleti russi e bielorussi, che sono stati riammessi a partecipare sotto specifiche regole dopo un periodo di assenza. Mentre Jessie Diggins ha dominato il circuito femminile, tra gli uomini la classifica generale è stata guidata dal norvegese Johannes Høsflot Klæbo, confermando la Norvegia come una delle nazioni di riferimento in questo sport. La pausa di febbraio per i Giochi Olimpici Invernali di Milano ha ulteriormente sottolineato l'importanza e l'attenzione globale rivolta a questa disciplina.