Jonas Vingegaard è rimasto saldamente al comando della Parigi-Nizza anche dopo la sesta tappa, vinta da Harold Tejada. La corsa si è decisa sull'ultima salita con il culmine a cinque chilometri dal traguardo, in cui il campione danese ha mantenuto un approccio molto prudente. Anche quando si è accesa la corsa con una serie di scatti, Vingegaard ha scelto di mantenere un profilo basso, rispondendo agli attacchi senza mai rilanciare. Lenny Martinez ha attaccato nell'ultima parte della salita, quindi è stato Tejada a cogliere il momento giusto per involarsi verso la vittoria.

'Non mi piacciono le tappe che terminano in discesa'

Vingegaard ha gestito la situazione senza mai esporsi, lasciando agli altri corridori tutta la scena per contendersi la tappa. Dopo il traguardo, Vingegaard ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua strategia durante la corsa. "Non ho pensato alla vittoria di tappa", ha confessato. Le sue parole pongono in evidenza un approccio pragmatico, e una mezza critica alla scelta del percorso. "Non mi piacciono le tappe che terminano in fondo ad una discesa e questa era piuttosto pericolosa, quindi volevo solo arrivare al traguardo sano e salvo."

Il corridore della Visma - Lease a Bike ha chiuso la tappa in coda al gruppo dei favoriti, ma non è stata una giornata facile.

"L'intera tappa è stata piuttosto dura, quindi sono soddisfatto di essere arrivato al traguardo", ha commentato Vingegaard, sottolineando la fatica accumulata durante i 200 chilometri percorsi.

'Sono curioso di vedre cosa faranno gli organizzatori'

Ora, l'attenzione si sposta sulla tappa regina della Parigi-Nizza, prevista per sabato. Gli organizzatori hanno già predisposto misure speciali a causa delle previsioni meteo avverse, con nevicate che potrebbero costringere a modificare il percorso.

"Vedremo cosa succederà", ha affermato il danese, mantenendo la calma nonostante le incognite che si prospettano. "Dicono che nevicherà molto, quindi sono curioso di vedere cosa riusciranno a fare gli organizzatori."

La preparazione mentale del campione è evidente, e il suo approccio cauto potrebbe rivelarsi decisivo nei momenti critici della corsa.

Vingegaard sta dimostrando che la vittoria parziale non è sempre l'obiettivo da perseguire; a volte, ottimizzare le prestazioni e proteggere la propria posizione in classifica è altrettanto importante.