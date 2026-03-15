Jonathan Milan ha conquistato con autorevolezza la volata conclusiva della Tirreno-Adriatico, aggiudicandosi per il terzo anno consecutivo il traguardo finale della Corsa dei Due Mari. Il corridore friulano, portacolori della Lidl-Trek, ha colto il suo sesto successo stagionale. Parallelamente, Isaac del Toro ha consolidato la sua vittoria nella classifica generale, avendo già assicurato la Maglia Azzurra il giorno precedente.

La tappa decisiva: attacchi, ritmo e sprint

La frazione è stata inizialmente animata da un tentativo di fuga a tre, composto da Mikel Xabier Azparren (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Dries De Bondt (Jayco AlUla) e Roberto Carlos Gonzalez (Solution Tech NIPPO Rali).

Tuttavia, il gruppo ha mantenuto il controllo, non concedendo ampio margine ai fuggitivi. Il ritmo elevato imposto in salita da Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) ha determinato una selezione tra i corridori di testa.

Successivamente, la competizione si è accesa in prossimità del traguardo volante. La Visma | Lease a Bike ha orchestrato un'azione per favorire Matteo Jorgenson, puntando ai secondi di abbuono. L'iniziativa ha permesso a Jorgenson di guadagnare la seconda posizione nella classifica generale, scavalcando Giulio Pellizzari, ora terzo. La Jayco AlUla ha tentato di rilanciare la propria offensiva con Alessandro Covi e Dries De Bondt, ma le squadre dei velocisti hanno gestito efficacemente la situazione, ricompattando il gruppo.

La volata e la vittoria di Milan

Nel tratto finale, anche il norvegese Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) ha provato ad anticipare la volata. Tuttavia, lo sprint è risultato inevitabile, facilitato da una potente azione di Filippo Ganna. Jasper Philipsen e Paul Magnier, protagonisti attesi, non hanno preso parte allo sprint a causa di una caduta occorsa a due chilometri dall'arrivo. Nonostante sia stato costretto a partire lungo, Jonathan Milan è riuscito a resistere alla rimonta degli avversari, cogliendo una vittoria di notevole prestigio.

Alle sue spalle, si sono classificati Sam Welsford (INEOS Grenadiers) in seconda posizione e Laurenz Rex (Soudal Quick-Step) in terza. Tra i primi dieci, si è distinto anche Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta), giunto nono.

Il trionfo di Isaac del Toro nella generale

Isaac del Toro, già detentore della Maglia Azzurra dalla tappa precedente, ha così sancito il suo dominio nella classifica generale della Tirreno-Adriatico. La sua prestazione, caratterizzata da solidità e costanza, gli ha permesso di chiudere la corsa in testa, coronando una settimana di successi.

La conferma della vittoria

Nella sesta tappa, Isaac del Toro aveva consolidato la sua leadership vincendo la frazione in salita con arrivo a Camerino, accumulando preziosi secondi in classifica generale e diventando virtualmente il vincitore della Tirreno-Adriatico con una tappa ancora da disputare. La classifica finale ha confermato del Toro come vincitore assoluto della corsa, con Milan autore della vittoria di tappa a San Benedetto del Tronto.