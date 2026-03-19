Matteo Jorgenson ha sempre dimostrato una schiettezza rara nel mondo del ciclismo. Le sue opinioni sui metodi di allenamento non fanno eccezione, e recentemente ha sollevato un argomento interessante riguardo le differenze tra le squadre nell'approccio all'allenamento. Nel ciclismo attuale si tende a dividere le squadre tra quelle che seguono un metodo polarizzato, come la sua Visma, e quelle che adottano un allenamento in Zona 2, come la UAE Team Emirates-XRG. Jorgenson ha spiegato che questa visione è un po' semplicistica e superficiale.

Anche la Visma verso il lavoro in Zona 2?

Il metodo polarizzato, tanto caro al team di Jorgenson, prevede una suddivisione delle sessioni di allenamento tra attività molto leggere (80% del tempo) e sessioni di alta intensità (20%). Questo approccio ha guadagnato sostenitori, ma non mancano critiche. Florian Vermeersch, corridore della UAE, ha recentemente commentato come sempre più squadre stiano optando per l’allenamento in Zona 2, una metodologia che implica sforzi costanti al 60-70% delle capacità massime.

Vermeersch sembra sottolineare un cambiamento in atto anche all'interno del Team Visma, suggerendo che la squadra potrebbe muoversi verso un approccio più equilibrato.

'La chiave è ascoltare il proprio corpo'

Jorgenson, parlando con Het Nieuwsblad, ha evidenziato che, sebbene molte squadre si dicano inclini al lavoro in Zona 2, spesso il loro allenamento è di natura polarizzata. "Si nota facilmente che, mentre alcune giornate possono effettivamente dedicarsi alla Zona 2, la maggior parte degli allenamenti si svolge ad alta o bassa intensità", ha affermato.

La sua analisi suggerisce che i ciclisti tendono a beneficiare di entrambi gli approcci, adattando il proprio allenamento in base alle necessità individuali. Tuttavia, Jorgenson non nasconde un certo scetticismo riguardo le motivazioni dietro queste scelte metodologiche. "Credo che ci sia molto di marketing coinvolto nella diffusione di questi termini", ha detto.

"La vera chiave risiede nel comprendere che ogni ciclista deve ascoltare il proprio corpo e agire di conseguenza. Se desideri sviluppare esplosività o resistenza, è fondamentale sapere quale direzione prendere come atleta" ha spiegato Jorgenson.