Il ciclista Juan Ayuso, alfiere della Lidl-Trek, è tornato ad allenarsi dopo la caduta che lo aveva costretto al ritiro durante la quarta tappa della Parigi-Nizza. Gli esami medici a cui si è sottoposto hanno fortunatamente escluso fratture e lesioni gravi, permettendo allo spagnolo di proseguire regolarmente la sua stagione agonistica con i prossimi obiettivi già definiti.

L'incidente alla Parigi-Nizza e il recupero

L'episodio che ha visto protagonista Ayuso si è verificato su asfalto bagnato, a circa 46-50 chilometri dal traguardo, mentre si trovava al comando della classifica generale della Parigi-Nizza, posizione conquistata in seguito all'ottima prestazione nella cronometro a squadre.

Dopo la scivolata, il corridore aveva tentato di proseguire per un centinaio di metri prima di accasciarsi definitivamente, ritirandosi dalla corsa. Per un periodo non erano stati comunicati aggiornamenti sulle sue condizioni, ma nella giornata odierna è arrivato l'annuncio del suo ritorno in sella, con il chiaro intento di lasciarsi alle spalle l'incidente rimediato durante la "Corsa verso il Sole".

Il calendario agonistico: dal Giro dei Paesi Baschi al Tour de France

La buona notizia proveniente dagli esami clinici, che hanno escluso qualsiasi frattura o lesione di seria entità, apre le porte alla prosecuzione della stagione di Juan Ayuso senza ulteriori interruzioni. Il suo rientro in gara è atteso al Giro dei Paesi Baschi, un appuntamento importante in calendario dal 6 all'11 aprile, che era già stato individuato come uno dei primi obiettivi stagionali.

Successivamente, il 23enne si concentrerà sulle classiche delle Ardenne: la Freccia Vallone, in programma il 22 aprile, e la prestigiosa Liegi-Bastogne-Liegi, fissata per il 26 aprile. Questi impegni saranno seguiti da un periodo di richiamo di preparazione in vista del Tour de France, la Grande Boucle che prenderà il via il 4 luglio. Come tappa fondamentale di avvicinamento al Tour, Ayuso parteciperà al Tour Auvergne-Rhône-Alpes, precedentemente noto come Giro del Delfinato, in programma a partire dal 7 giugno.