Il Grand Slam di Tashkent, secondo appuntamento del World Tour 2026 di judo, si è concluso con un bilancio agrodolce per la spedizione italiana. Diciotto atleti azzurri hanno partecipato alla competizione, ottenendo dieci piazzamenti tra i migliori otto, ma conquistando un solo podio grazie a Odette Giuffrida.

Crescita e concretezza: un bilancio da affinare

La squadra italiana ha mostrato segnali incoraggianti, con una massiccia presenza nelle fasi finali delle diverse categorie. Tuttavia, il riscontro finale si è limitato a un singolo podio. Odette Giuffrida, campionessa mondiale nel 2024 e due volte medagliata olimpica nei -52 kg, ha conquistato il terzo posto.

Questo risultato porta a diciannove le sue top‑3 in Grand Slam, confermando la sua competitività e rilanciandola verso il biennio di qualificazione per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

Le altre prestazioni azzurre

Oltre al podio di Giuffrida, il contingente italiano ha ottenuto quattro quinti posti e cinque settimi posti. Tra i risultati più significativi, si segnala la prestazione dell'emergente Valerio Accogli, che ha replicato il quinto posto di Parigi nei -66 kg, fermato in semifinale dalla leggenda Hifumi Abe. Bene anche la rediviva Francesca Milani, che ha superato la svedese Babulfath prima di cedere solo a due atlete giapponesi nei -48 kg. Purtroppo, la campionessa mondiale in carica Assunta Scutto è stata eliminata al primo turno per la terza volta consecutiva.

Il commento tecnico

“Disputare cinque finali in un Grande Slam è sicuramente positivo, portare a casa un solo podio è meno. Dobbiamo essere più concreti nei momenti che contano. Tutto sommato i nostri atleti sono in crescita come da programma e il primo obiettivo dell’anno resta il Campionato Europeo”, ha commentato il tecnico italiano Francesco Bruyere, evidenziando la necessità di maggiore incisività nelle fasi decisive delle competizioni.

Contesto della competizione

Il Grand Slam di Tashkent si è svolto presso la Humo Arena di Tashkent, in Uzbekistan, dal 27 febbraio al 1° marzo 2026. La competizione ha visto la partecipazione di circa 370 atleti provenienti da 39 Paesi. Le finali sono state trasmesse in diretta televisiva, offrendo al pubblico la possibilità di seguire le gesta dei migliori judoka internazionali.