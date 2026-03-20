La giornata inaugurale del Grand Slam di Tbilisi 2026 si è conclusa con un bilancio amaro per la Nazionale italiana di judo. I due unici rappresentanti azzurri scesi sul tatami georgiano, Matteo Piras e Giulia Ghiglione, non sono riusciti a superare il turno degli ottavi di finale, chiudendo così la loro partecipazione al primo giorno di gare senza acuti significativi. Nessun atleta italiano è riuscito a proseguire oltre il secondo turno in questa fase iniziale del prestigioso torneo.

La corsa di Matteo Piras si ferma agli ottavi

Nella categoria dei -66 kg, le aspettative erano rivolte a Matteo Piras, settima testa di serie del tabellone.

Piras ha beneficiato di un bye, accedendo direttamente al secondo turno. Qui, ha affrontato il judoka mongolo Jantsandorj, imponendosi al Golden Score con un yuko, dimostrando tenacia. Tuttavia, il suo percorso si è interrotto bruscamente agli ottavi di finale, dove ha incontrato l'uzbeko Azizbek Ortikov. L'incontro si è risolto in favore dell'atleta uzbeko, che ha sconfitto Piras per ippon dopo circa due minuti di combattimento, ponendo fine alla sua gara.

Giulia Ghiglione: esperienza positiva nonostante l'eliminazione

Un'esperienza complessivamente più incoraggiante è stata quella di Giulia Ghiglione nella categoria dei -48 kg. La giovane atleta, di soli ventidue anni, ha saputo affrontare con determinazione il suo primo incontro, superando la francese Coralie Gilly.

Questa vittoria le ha permesso di accedere agli ottavi di finale, dove ha incrociato la forte spagnola Eva Perez Soler. Nonostante la sconfitta, Ghiglione ha saputo tenere testa all'avversaria, uscendo dal tatami senza sfigurare e mostrando spunti interessanti per il futuro. La sua prestazione, pur non portando a un avanzamento ulteriore, ha rappresentato un passo importante nel suo percorso agonistico internazionale.

Il programma del Day 2: Valeriani e Pelligra in gara

La speranza per i colori azzurri si rinnova per la giornata di domani, quando altri due judoka italiani saranno chiamati a scendere in campo. Sarà il turno di Leonardo Valeriani, che competerà nella categoria dei -73 kg, e di Vincenzo Pelligra, impegnato nella categoria dei -81 kg.

Entrambi gli atleti cercheranno di riscattare il Day 1 e di portare l'Italia più avanti nel tabellone del torneo georgiano, affrontando le sfide sui prestigiosi tatami di Tbilisi.

Il Grand Slam di Tbilisi 2026: un appuntamento chiave del World Tour

Il Grand Slam di Tbilisi 2026 rappresenta un evento di spicco nel calendario internazionale del judo. La competizione, ospitata presso l'Olympic Palace della capitale georgiana, si estende su tre giorni, da venerdì 20 a domenica 22 marzo. Questo appuntamento è il quarto della stagione per il World Tour di judo, un circuito che vede confrontarsi i migliori atleti a livello mondiale. Il torneo non è solo un banco di prova per le prestazioni individuali, ma mette anche in palio un montepremi significativo di 154.000 euro, distribuito tra gli atleti che conquistano le medaglie nelle diverse categorie di peso, secondo le normative stabilite dall'International Judo Federation. La posta in gioco è alta, sia in termini di prestigio che di ricompense economiche, rendendo ogni incontro cruciale.