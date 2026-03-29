L'Italia del judo si prepara con grande attesa a scendere in pedana ai Campionati Europei individuali 2026, un appuntamento cruciale in programma a Tbilisi, in Georgia, da giovedì 16 a domenica 19 aprile. La squadra azzurra, forte di una selezione di atleti di altissimo profilo, si pone l'obiettivo ambizioso di superare il già significativo bottino di medaglie conquistato nella passata edizione continentale.

La formazione maschile azzurra

Nel settore maschile, la spedizione italiana può contare su nomi di spicco e giovani promesse. Tra i più attesi figura il campione in carica Christian Parlati, che gareggerà nella categoria dei -90 kg, dove detiene il titolo individuale.

Accanto a lui, nei -60 kg, scenderà in gara Andrea Carlino. La categoria dei -66 kg vedrà la partecipazione di due atleti: il promettente Valerio Accogli e l'esperto Elios Manzi. Per i -73 kg, l'Italia schiera l'argento mondiale 2023 Manuel Lombardo, affiancato da Leonardo Valeriani. Nei -81 kg, la rappresentanza azzurra è affidata ad Antonio Esposito, mentre nei -90 kg, oltre a Parlati, sarà presente Kenny Komi Bedel. Infine, nella categoria dei -100 kg, l'Italia sarà rappresentata da Gennaro Pirelli.

Le stelle del judo femminile italiano

Il team femminile si presenta altrettanto competitivo e ricco di talenti, con diverse atlete che rappresentano le punte di diamante della squadra. Tra queste spicca la campionessa mondiale Assunta Scutto, che competerà nella categoria dei 48 kg.

Nei 52 kg, l'Italia potrà contare sulla plurimedagliata olimpica Odette Giuffrida, un nome di riferimento a livello internazionale. La categoria dei 57 kg vedrà impegnata Veronica Toniolo, mentre nei 63 kg gareggerà Carlotta Avanzato. Per i 70 kg, la squadra schiera Irene Pedrotti e Giorgia Stangherlin. Un'altra grande protagonista attesa è la campionessa olimpica e mondiale in carica Alice Bellandi, che si misurerà nella categoria dei 78 kg. Le categorie più pesanti, oltre i 78 kg, vedranno la partecipazione di Erica Simonetti e Asya Tavano, completando così una formazione femminile di altissimo livello.

Obiettivi e prospettive per gli Europei 2026

L'obiettivo dichiarato per questa edizione dei Campionati Europei di judo è ambizioso: avvicinare o, idealmente, superare le nove medaglie complessive conquistate dall'Italia nella precedente edizione degli Europei assoluti.

È importante ricordare che quel computo includeva anche la prova a squadre. In quell'occasione, l'unico titolo individuale fu proprio quello ottenuto da Christian Parlati nella categoria dei -90 kg, un risultato che la squadra spera di replicare e migliorare con più ori individuali.

Il contesto internazionale e le qualificazioni olimpiche

I Campionati Europei di judo 2026 a Tbilisi si inseriscono in un calendario internazionale denso di impegni, facendo parte del prestigioso circuito IJF World Tour. Questo evento non è solo una vetrina per i migliori talenti continentali, ma rappresenta anche uno degli appuntamenti più significativi della stagione, specialmente in vista dell'imminente avvio del periodo di qualificazione olimpica per Los Angeles 2028.

La corsa verso i prossimi Giochi Olimpici prenderà il via ufficialmente il 15 giugno, rendendo ogni performance a Tbilisi un passo fondamentale per accumulare punti e prestigio in vista degli impegni futuri.