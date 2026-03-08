La Juventus ha ottenuto una vittoria per 4-0 contro il Pisa nella ventottesima giornata di Serie A, disputata all’Allianz Stadium. Il successo è maturato nella serata del 7 marzo 2026, giorno in cui il tecnico bianconero ha celebrato il suo sessantasettesimo compleanno.

Una ripresa travolgente

Il primo tempo si è concluso a reti inviolate, con il Pisa capace di contenere la squadra di casa e la Juventus incapace di concretizzare le occasioni create. La partita ha subito una netta svolta nella ripresa, quando la formazione guidata da Spalletti ha aumentato il ritmo e l’intensità.

Al 54’, Andrea Cambiaso ha sbloccato il risultato con un colpo di testa su assist di Kenan Yildiz. Dopo undici minuti, è arrivato il raddoppio firmato da Khephren Thuram, abile a ribadire in rete una respinta del palo su tiro di Locatelli. Al 75’, Yildiz ha siglato il tris con un potente destro, e nel recupero Jérémie Boga ha completato il poker con una ripartenza conclusa con un diagonale vincente.

Contesto e conseguenze

Questa vittoria ha rappresentato un regalo significativo per il tecnico nel giorno del suo compleanno e ha permesso alla Juventus di rilanciarsi nella corsa alla zona Champions League. Il successo ha portato la squadra a quota cinquanta punti in classifica, a una sola lunghezza dal quarto posto.

Per il Pisa, invece, la sconfitta conferma la sua posizione in coda alla classifica, con la salvezza che appare sempre più distante.

La svolta tattica e i gol

La svolta della partita è arrivata con le sostituzioni effettuate da Spalletti all’inizio della ripresa: l’ingresso di Kelly e Boga al posto di Gatti e David, con Yildiz avanzato come riferimento offensivo. Questa mossa tattica ha prodotto effetti immediati, con un cross di Conceição finalizzato da Cambiaso per il primo gol. Il raddoppio è scaturito da un tiro di Locatelli respinto dal palo e ribattuto in rete da Thuram. Yildiz ha poi chiuso la partita con un gran diagonale, mentre Boga ha siglato il quarto gol in pieno recupero, capitalizzando una ripartenza orchestrata da Locatelli.