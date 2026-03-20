Un debutto internazionale storico attende Kelly Doualla ai Mondiali Indoor di atletica leggera a Toruń, in Polonia. A soli 16 anni e 121 giorni, Doualla diventerà l'azzurra più giovane di sempre a gareggiare con la Nazionale Italiana maggiore a questo livello. L'appuntamento è per sabato 21 marzo alle ore 11:26, quando prenderà il via nella quarta delle sette batterie dei 60 metri, correndo in corsia 5.

La sfida nella quarta batteria

La batteria di Kelly Doualla si preannuncia competitiva. In corsia 6, al suo fianco, spicca Julien Alfred di Saint Lucia, campionessa olimpica di Parigi 2024 (100m) e primatista mondiale stagionale con 6"99.

Questo confronto offre a Doualla un'opportunità unica. Le altre avversarie sono: Beatriz Castelhano (Portogallo, 7"33) in corsia 2; Gabriel Mourao (Brasile, 7"14) in corsia 3; Maria Ignacia Montt (Cile, 7"32) in corsia 4; Sade McCreath (Canada, 7"12) in corsia 7; e Magdalena Stefanowicz (Polonia, 7"19) in corsia 8.

Obiettivo semifinali

Per accedere alle semifinali, Kelly Doualla dovrà classificarsi tra le prime tre della sua batteria o rientrare tra i tre migliori tempi di ripescaggio. Con un personale di 7"19 (ottenuto lo scorso anno) e un 7"21 stagionale, l'atleta, allenata da Walter Monti, punta all'esperienza ma ha le qualità per farsi notare.

Un esordio che fa la storia

La convocazione di Kelly Doualla per i Mondiali Indoor di Toruń segna un traguardo eccezionale: a soli 16 anni, è la più giovane azzurra di sempre a un Mondiale assoluto.

L'accesso è stato garantito dal suo 7"21 agli Assoluti Indoor di Ancona, ottenuto tramite ranking e a un solo centesimo dal minimo diretto (7"20). Questo esordio corona una stagione di costante crescita, che l'ha vista stabilire il primato europeo Under 18 con 7"19 e confermare il suo valore con prestazioni di rilievo, affermandosi come promessa luminosa dell'atletica italiana.