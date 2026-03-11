Vincent Kompany, tecnico del Bayern Monaco, ha commentato la netta vittoria per 6-1 contro l’Atalanta a Bergamo, sottolineando come la chiave del successo sia stata la capacità di superare il pressing iniziale dei nerazzurri.

La lettura tattica di Kompany

Secondo il tecnico belga, “questa copertura sull’uomo è una parte di quello che abbiamo sempre avuto come base tattica: alzare il pressing avversario e uscirne”. Ha aggiunto che “in tutta l’Europa non esiste una sola squadra che aspetti fino all’ultima linea. Non è la prima volta che vediamo una squadra come l’Atalanta attaccarci in questo modo”.

Infortuni e gestione della squadra

Kompany ha poi espresso preoccupazione per le condizioni fisiche di alcuni giocatori: “Ora dobbiamo preoccuparci per Davies, Musiala e Urbig. Jonathan s’è rifatto male, su Jamal non vorrei dire che sia una cosa seria, non ci sono preoccupazioni e prima o poi tornerà sui suoi livelli migliori: oggi ha segnato di nuovo e ha messo minuti nelle gambe. Anche per Urbig aspettiamo gli accertamenti clinici”.

Ha elogiato la concentrazione della squadra e ha ammonito sul rischio di abbassare la guardia: “Il pericolo maggiore è pensare di averla archiviata, il mio compito è ricordare alla squadra di non mollare mai su ogni centimetro del campo. I giocatori sanno di dover proteggere sempre il risultato”.

Il rendimento di Olise

Un passaggio è stato dedicato a Michael Olise, autore di una doppietta e molto apprezzato anche dai tifosi atalantini: “Michael Olise è cresciuto non solo per la mia gestione, va reso omaggio a Patrick Vieira che l’ha avuto al Crystal Palace. Fa un lavoro certosino negli allenamenti: non voglio fare paragoni, ma quando io giocavo con De Bruyne ne vidi la crescita da giovane giocatore fino a campione. Olise non è ancora il miglior giocatore del mondo, ma sta facendo grandissimi progressi ed è bellissimo assistere alla sua crescita”.

Il contesto della partita

La partita, disputata alla New Balance Arena di Bergamo, si è conclusa con un netto 6‑1 in favore del Bayern Monaco, con tre gol per tempo.

A segno per i bavaresi Stanisic, Olise (doppietta), Gnabry nel primo tempo; Jackson, ancora Olise e Musiala nella ripresa. Nel recupero Pasalic ha firmato la rete della bandiera per l’Atalanta. La prestazione del Bayern è stata definita “un altro sport” da alcuni commentatori, evidenziando la superiorità tecnica e tattica della squadra di Kompany.