Sabato mattina a Kranjska Gora, sulla storica pista Podkoren 3, prende il via lo slalom gigante maschile valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La prima manche scatterà alle 9.30, seguita dalla seconda alle 12.30, in un momento cruciale della stagione tecnica.

Il contesto della gara

La tappa slovena rappresenta l’ottava e penultima prova stagionale tra le porte larghe e potrebbe risultare decisiva per la definizione della classifica di specialità e per la conquista della Coppa del Mondo generale. Marco Odermatt, dominatore della disciplina e reduce dal successo in discesa a Garmisch-Partenkirchen, si conferma come il grande favorito.

Alle sue spalle, Lucas Pinheiro Braathen e Loïc Meillard si candidano come principali avversari.

Le ambizioni italiane

L’Italia si presenta con una pattuglia numerosa e variegata. Alex Vinatzer è chiamato a reagire dopo un’Olimpiade di Milano-Cortina più complicata del previsto e punta a inserirsi nella lotta per la seconda manche. Con lui gareggeranno anche Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Giovanni Borsotti, Tobias Kastlunger, Stefano Pizzato e Simon Talacci.

Le condizioni meteo, caratterizzate da temperature relativamente miti, hanno richiesto un grande lavoro sulla preparazione del tracciato. Tuttavia, la Podkoren 3 resta una pista capace di garantire spettacolo e selezione, mettendo alla prova le abilità tecniche degli atleti.

Programma e copertura televisiva

Il direttore tecnico Massimo Carca ha convocato dodici atleti italiani per il weekend di Kranjska Gora, comprendente sia il gigante che lo slalom. Tra questi figurano Vinatzer, Della Vite e Borsotti. Il gigante maschile di sabato sarà trasmesso in diretta su RaiSportHD e in streaming su RaiPlay, oltre che su Eurosport 1, Discovery+ e DAZN, garantendo un’ampia copertura per gli appassionati.