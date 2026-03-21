Eirin Maria Kvandal ha dominato la gara femminile di salto con gli sci sul prestigioso trampolino di volo di Vikersund, in Norvegia. La sua vittoria segna un successo significativo in una specialità che, nel circuito femminile, sta ancora guadagnando terreno.

La gara e i risultati principali

L'evento ha visto la partecipazione di sole venti atlete, con quindici di esse qualificatesi per la seconda e decisiva serie, tra cui ben sei rappresentanti norvegesi. Kvandal ha messo a segno due salti impressionanti, rispettivamente di 218 e 223 metri, accumulando 220,5 e 205,4 punti.

Con un totale di 425,9 punti, la norvegese consolida la sua undicesima posizione nella classifica generale di Coppa del Mondo, raggiungendo quota 800 punti.

La seconda piazza è stata conquistata dalla svedese Frida Westman. Nonostante abbia realizzato due salti più lunghi, entrambi da 225 metri, Westman non è riuscita a eguagliare la qualità tecnica e l'atterraggio di Kvandal, cedendo la vittoria per un margine di 5,4 punti. La vera sorpresa negativa della giornata è stata Nika Prevc: dopo aver condotto la classifica nella serie iniziale, la slovena non è riuscita a ripetersi nel secondo salto, fermandosi a 204,5 metri e chiudendo con un totale di 411,3 punti.

Le altre posizioni di rilievo

Al quarto posto si è classificata la slovena Nika Vodan (precedentemente nota come Kriznar) con 404,9 punti, un risultato che le permette di mantenere salda la decima posizione nella classifica generale.

A seguire, un solido quartetto di atlete norvegesi ha occupato le posizioni successive: Anna Odine Strøm (390,4 punti), Silje Opseth (389,6 punti), Gyda Westvold Hansen (379,9 punti) e Ingvild Synnoeve Midtskogen (374,4 punti). La nona posizione è andata alla finlandese Jenny Rautionaho con 371,2 punti, mentre la giapponese Yuki Ito ha completato la top ten con 369,1 punti.

Tra le escluse eccellenti della serie d'apertura figura Annika Sieff. Nonostante un salto di 196,5 metri e 175,7 punti, l'italiana non è riuscita a qualificarsi, mancando l'accesso alla serie successiva per soli 3,9 punti rispetto alla tedesca Agnes Reisch.

La classifica generale di Coppa del Mondo rimane invariata ai vertici, con Prevc, Maruyama e Strøm che continuano a occupare le prime tre posizioni.

Il momento d'oro di Kvandal

Questa vittoria a Vikersund non fa che confermare l'eccellente momento di forma di Kvandal. L'atleta norvegese si è già distinta in questa stagione con numerosi successi in Coppa del Mondo, inclusa una notevole doppietta conquistata a Willingen, dimostrando una costanza di rendimento ai massimi livelli.