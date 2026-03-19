Si è alzato il sipario sulla Coppa del Mondo di sci alpino con la disputa della prima prova cronometrata della discesa maschile sulla rinomata pista norvegese di Kvitfjell. L'evento ha subito offerto indicazioni importanti e momenti di grande intensità. Tra i protagonisti più attesi, l'azzurro Dominik Paris ha fornito una prestazione di alto livello, conquistando un ottimo secondo posto. Questo risultato ribadisce il suo profondo feeling con il tracciato di Kvitfjell, dove si è già espresso al meglio in passato. Il miglior tempo assoluto della sessione è stato fatto registrare dallo sloveno Miha Hrobat, precedendo tutti gli avversari.

La prova è stata purtroppo caratterizzata anche da un episodio di apprensione: la caduta di Mattia Casse, un momento che ha richiesto l'immediato intervento dei soccorsi a bordo pista, destando preoccupazione tra gli addetti ai lavori e gli appassionati.

I risultati principali della prova di Kvitfjell e le performance azzurre

Nel dettaglio dei tempi e delle posizioni, lo sloveno Miha Hrobat ha impresso il suo sigillo sulla prima prova, fermando il cronometro sull'eccellente tempo di 1’46"88. Alle sue spalle, con un distacco minimo di soli cinque centesimi, si è piazzato l'esperto Dominik Paris, confermando le aspettative e la sua abilità su questa discesa. Per quanto riguarda gli altri atleti italiani impegnati, Florian Schieder ha concluso la sua run al sedicesimo posto, registrando un ritardo di 0,74 secondi dalla vetta della classifica.

Meno incisiva è stata la prova di Giovanni Franzoni, che ha tagliato il traguardo al quarantatreesimo posto, accumulando un ritardo complessivo di 1,69 secondi. Come accennato, la prova è stata inevitabilmente interrotta a causa della caduta di Mattia Casse, un episodio che ha focalizzato l'attenzione e generato attesa per le sue condizioni.

La pista Olympiabakken: un banco di prova per i discesisti

La pista Olympiabakken di Kvitfjell si è dimostrata, ancora una volta, un vero banco di prova per i discesisti, confermando la sua reputazione di uno dei tracciati più esigenti e selettivi del calendario di Coppa del Mondo. Oltre ai risultati degli atleti italiani, la prova ha visto la partecipazione di numerosi altri sciatori di spicco del panorama internazionale, tutti impegnati a trovare il feeling con le insidie del percorso.

Tuttavia, i riflettori sono rimasti puntati in modo particolare sulla solida e convincente prestazione di Dominik Paris e, purtroppo, sull'incidente occorso a Mattia Casse, che ha rappresentato il momento di maggiore tensione. Le condizioni specifiche della pista, unite alle variabili meteorologiche, hanno contribuito a rendere questa discesa inaugurale particolarmente sfidante e tecnica, richiedendo massima concentrazione e precisione.