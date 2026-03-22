La Mass Start femminile di Oslo Holmenkollen, ultima prova della Coppa del Mondo di biathlon, è un momento cruciale per Lisa Vittozzi. La gara sui 12,5 km, in programma alle 13:45, chiude una stagione che ha visto la sappadina tornare protagonista. Reduce dalla medaglia d’oro olimpica di Anterselva, Vittozzi punta al podio. L'italiana, assente a Oberhof, deve recuperare punti su Elvira e Hanna Oeberg per migliorare la sua posizione in classifica generale. Tra le rivali figurano Suvi Minkkinen e le sorelle Oeberg. La classifica di specialità Mass Start vede Julia Simon al comando, seguita da Lou Jeanmonnot e Oceane Michelon.

Rilancio di Vittozzi

Il percorso di Vittozzi è stato segnato da determinazione. Dopo un lungo periodo lontana dalle gare, è tornata ai vertici del biathlon mondiale, dimostrando resilienza e fame di risultati. La gara di Oslo è l'ultima occasione per coronare un'annata ricca di soddisfazioni e consolidare la sua posizione nel circuito.

Contesto Coppa del Mondo 2026

La Coppa del Mondo di biathlon 2026, alla 49ª edizione, è iniziata a Östersund e si conclude a Oslo Holmenkollen. Le gare olimpiche di Anterselva non sono state valide per la classifica generale. In campo femminile, Lou Jeanmonnot ha conquistato la Coppa generale, seguita da Hanna Öberg e Elvira Oeberg. Vittozzi si è confermata tra le protagoniste.

L'annata ha visto l'esclusione di atleti russi e bielorussi. Le tappe si sono svolte in nove località, con gare individuali e a squadre, oltre a staffette miste. Il biathlon femminile ha vissuto una stagione intensa, culminata con la sfida di Oslo che chiude ufficialmente la competizione.