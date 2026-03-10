Dopo due tappe da sprint, la Parigi-Nizza è entrata nel vivo per quanto riguarda la corsa alla vittoria finale. Aspettando le salite dei prossimi giorni, la terza tappa ha proposto una cronosquadre di 23 km e mezzo che ha sancito i primi distacchi tra i favoriti. La tappa è stata vinta dalla Ineos, spinta anche da un eccezionale passista come Joshua Tarling, ma la maglia di leader della classifica generale è passata sulle spalle di Juan Ayuso, capitano della Lidl Trek.

Ineos al comando all'intermedio

La cronosquadre della Parigi-Nizza, terza tappa della corsa francese di ciclismo, si è svolta su un percorso di 23 km e mezzo molto veloce nella prima parte e caratterizzato da una leggera salita subito dopo l'intermedio di metà corsa.

Gli organizzatori hanno proposto un regolamento già sperimentato nelle ultime stagioni, che prevede il tempo di ogni squadra preso sul primo corridori che taglia il traguardo, anzichè sul quarto. Questo ha portato a delle interpretazioni particolari. Alcune squadre si sono mantenute compatte con tre o quattro uomini fin sul traguardo, altre hanno via via sganciato ogni corridore lasciando il capitano da solo nel finale a fare una sorta di lungo sprint.

La Ineos Grenadiers di Tarling e Onley ha fatto la differenza nella prima parte più veloce, passando all'intermedio con 12'' sulla Lidl Trek, 14'' sulla Decathlon, mentre la Visma di Vingegaard è transitata con ben 21'' di ritardo.

Gli Ineos hanno un po' pagato lo sforzo nel finale, in cui sono stati rimontati un po' da tutti.

Alla fine Tarling e compagni sono riusciti a difendersi e a concludere con 2'' di vantaggio sulla Lidl Trek di Ayuso, 11' sulla Decathlon e 15'' sulla Visma.

Ayuso in maglia gialla, ora il primo arrivo in salita

Per una volta, la UAE orfana di Almeida è stata abbastanza anonima, concludendo all'ottavo posto con 37'' di ritardo.

Con questi risultati Juan Ayuso ha preso la maglia gialla di leader della classifica generale, con 2'' su Vauquelin, 3'' su Onley, 13'' su Hoole e 17'' sul terzetto della Visma composto da Vingegaard, Piganzoli e Armirail.

Domani, mercoledì 11 marzo, la Parigi-Nizza propone le prime montagne con l'arrivo in salita di Uchon.