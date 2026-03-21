La pausa imprevista nel campionato di Formula 1, causata dalla cancellazione dei Gran Premi del Bahrain e dell’Arabia Saudita, offre a Max Verstappen un'opportunità unica. Il pilota olandese potrebbe tornare a competere sul leggendario circuito del Nürburgring, partecipando a tre gare della Nürburgring Langstrecken‑Serie (NLS). Questo è un passaggio fondamentale in vista della 24 Ore del Nürburgring, evento per il quale la sua presenza è già confermata.

Il calendario NLS e la 24 Ore

Il programma delle prossime competizioni sul Nürburgring è definito.

La NLS 3 si terrà sabato 11 aprile, seguita dalla NLS 4 e dalla NLS 5 nei due fine settimana successivi. Queste gare NLS sono cruciali, fungendo da qualificazioni per l'attesissima 24 Ore del Nürburgring, in programma tra il 16 e il 18 maggio. La partecipazione di Verstappen a queste tappe è strategica per la sua preparazione all'evento endurance.

Dinamiche di squadra per la NLS 3

Per la NLS 3, la composizione degli equipaggi presenta incertezze. Alcuni team, inclusa Winward Racing, potrebbero non partecipare. Diversi compagni di squadra di Verstappen, come Jules Gounon e Daniel Juncadella, saranno impegnati nel GT World Challenge a Le Castellet. Tuttavia, Lucas Auer potrebbe correre al fianco di Verstappen, rappresentando una potenziale collaborazione.

Le esperienze pregresse di Verstappen al Nürburgring

Max Verstappen ha già una storia con la Nürburgring Langstrecken‑Serie. Ha ottenuto una vittoria significativa in una gara NLS con una Ferrari 296 GT3 del team Emil Frey Racing. La sua esperienza include anche una vittoria nella NLS 2 con una Mercedes AMG GT3 numero 3, risultato poi annullato per squalifica. Queste partecipazioni evidenziano la sua familiarità con il tracciato e la sua competitività nell'endurance.