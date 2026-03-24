La Sir Susa Vim Perugia ha ottenuto una vittoria cruciale in trasferta, superando il Guaguas Las Palmas al tie-break nella gara d’andata dei quarti di finale della Champions League di volley maschile 2025-2026. L'incontro, disputato alle Canarie, ha visto la formazione umbra imporsi dopo una partita estremamente combattuta, confermando le aspettative che la vedevano favorita, ma evidenziando al contempo la pericolosità degli spagnoli, guidati dall'esperto Osmany Juantorena.

Reduci da una netta affermazione contro Monza nei quarti di finale del campionato italiano, i Block Devils di Perugia si sono presentati all'appuntamento europeo con il morale alto.

La squadra di Lorenzetti era consapevole di aver già superato il Las Palmas due volte nella fase a gironi di questa stessa competizione. Tuttavia, nella sfida odierna, gli umbri hanno dovuto lottare duramente per avere la meglio sugli avversari, che hanno dimostrato di poter mettere in seria difficoltà la formazione italiana, specialmente nei momenti decisivi della gara.

La Cronaca del Match e i Protagonisti

L'incontro ha preso il via con un sostanziale equilibrio, con Perugia che ha messo a segno punti importanti grazie al primo tempo di Solè, mentre il Las Palmas rispondeva efficacemente con Rousseaux. Il primo break della partita è stato a favore dei padroni di casa, grazie a un muro di Ramos su Ishikawa, ma Ben Tara ha prontamente ristabilito l'equilibrio.

Nonostante i tentativi di allungo degli spagnoli, la formazione umbra ha saputo reagire con determinazione, punto su punto. Alla fine, la Sir ha prevalso al tie-break, grazie alle prestazioni di Ben Tara, Solè e Ishikawa, veri trascinatori della squadra.

Tra le fila del Guaguas Las Palmas, si è distinto Osmany Juantorena, autore di ben 15 punti e ancora capace di essere decisivo, nonostante si trovi nella fase conclusiva della sua memorabile carriera. Al suo fianco, Nicolas Bruno e il potente bomber brasiliano Francisco Bezerra hanno creato non poche difficoltà alla difesa umbra. La risposta di Perugia è arrivata attraverso la sapiente regia del palleggiatore e capitano Simone Giannelli, con Ben Tara nel ruolo di opposto, Semeniuk e Plotnytskyi in banda, la coppia di centrali Solè e Loser, e l'esperto Max Colaci come libero.

Verso il Ritorno: Le Prospettive per Perugia

Il risultato conquistato in Spagna offre un vantaggio significativo per Perugia in vista della gara di ritorno, che si disputerà in casa, a Perugia, il primo aprile. Tuttavia, gli umbri dovranno mantenere altissima la concentrazione. Il Guaguas Las Palmas ha già dimostrato la sua capacità di mettere in difficoltà squadre di alto livello, come evidenziato nei playoff contro il Montpellier, dove ha prevalso. La formazione spagnola, che ha chiuso al secondo posto nel girone vinto proprio da Perugia, ha superato i francesi nei playoff, palesando grande solidità e un notevole spirito di squadra.

Anche nella gara di ritorno, Perugia partirà con i favori del pronostico.

Ciononostante, la prestazione degli spagnoli e la presenza di un campione del calibro di Juantorena impongono la massima cautela. La squadra di Lorenzetti dovrà gestire con intelligenza il vantaggio accumulato e puntare su una prestazione corale e impeccabile per assicurarsi la qualificazione alle semifinali della Champions League, la massima competizione europea.