La Smile Cosenza Pallanuoto ha ottenuto una vittoria convincente contro l’NC Chania, imponendosi per 18-7 nella seconda giornata del girone B della Final Eight di Conference Cup. Questo successo assicura alla formazione calabrese il primato in classifica e l'accesso alla semifinale della competizione.

L'incontro è iniziato con una decisa spinta della Smile Cosenza, che ha aperto le marcature con un diagonale di Mejer. Dopo il momentaneo pareggio delle greche con Ntasiou, la squadra italiana ha subito accelerato, realizzando un parziale di 4-0. Questo break, avviato da un tiro dalla distanza di Miller e concluso dal primo gol di Rozic, ha portato il punteggio sul 5-1 al termine della prima frazione.

Il dominio cosentino e l'allungo decisivo

Nel secondo quarto, la Smile Cosenza ha mantenuto l'iniziativa. Nigro si è distinta parando un rigore di Paterou, mentre Citino ha siglato il 6-1 in superiorità numerica. Le calabresi hanno capitalizzato un secondo errore avversario dai cinque metri, allungando con le marcature di Mejer e il pallonetto di Giuffrida, portando il risultato sull'8-2. Nonostante i tentativi di reazione ellenici, il Cosenza ha gestito il vantaggio, chiudendo la prima metà di gara sul 10-4, ancora grazie a una rete di Citino.

Il divario si è ampliato ulteriormente nel terzo periodo, con la Smile Cosenza che ha messo a segno un parziale di 3-0, inaugurato da Rozic e concluso da un rigore trasformato con freddezza da Giuffrida, che ha fissato il punteggio sul 14-5.

Con la partita ormai decisa, gli ultimi otto minuti sono serviti a consolidare il risultato finale, con Morrone che ha siglato il definitivo 18-7.

Il percorso impeccabile della Smile Cosenza in Conference Cup

La Smile Cosenza ha delineato un percorso impeccabile nella Conference Cup, chiudendo a punteggio pieno il girone di Nea Smyrni e accedendo per la prima volta alla fase finale di una competizione europea. La formazione calabrese ha superato avversarie come il Panionios e il Paok, grazie alle prestazioni decisive di Meijer, Rozic e Nigro. Il sorteggio della Final Eight ha posizionato la Smile Cosenza nel girone B, dove affronterà Mladost, Sant Feliu e Chania, confermando le ambizioni del team in ambito continentale.