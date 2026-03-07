Federico Pellegrino si prepara a un ritorno significativo a Lahti, Finlandia, per disputare l'ultima sprint in tecnica libera della sua carriera. L'evento segna la tappa conclusiva della Coppa del Mondo di sci di fondo. Le qualificazioni sono previste per sabato mattina alle ore 9:00, con le fasi finali che prenderanno il via alle 11:30. Il tracciato finlandese è particolarmente caro a Pellegrino, essendo lo stesso su cui conquistò il titolo mondiale nel 2017.

Il ritorno al “tempio” dello sci di fondo

Lahti, riconosciuta come il “tempio dello sci di fondo”, assume un valore simbolico per Pellegrino.

È in questa località che, nel 2017, il fondista valdostano ottenne la medaglia d'oro mondiale nella sprint a tecnica libera, un traguardo che ha segnato una delle pagine più gloriose della sua carriera. Ora, Pellegrino torna per l'ultima volta in Coppa del Mondo, animato dalla determinazione di salire ancora una volta sul podio.

Avversari e compagni di squadra

Il 35enne di Nus si confronterà con alcuni dei migliori atleti del circuito. Tra questi spicca Johannes Høsflot Klæbo, reduce da sei medaglie d'oro alle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026 e desideroso di incrementare il suo record di vittorie stagionali in Coppa del Mondo. La competizione vedrà anche la partecipazione di Lars Heggen, Oscar Opstad Vike, Mathias Holbæk, Even Northug, Benjamin Moser e Janik Riebli.

La squadra italiana, oltre a Pellegrino, schiera Elia Barp, Davide Graz, Martino Carollo, Michael Hellweger e Simone Mocellini.

Il contesto della stagione

La sprint TL di Lahti si inserisce nel calendario della Coppa del Mondo di sci di fondo 2025‑2026, che rappresenta la quarantaquattresima edizione del circuito internazionale. La stagione ha preso il via il 28 novembre 2025 a Kuusamo e si concluderà il 22 marzo 2026 a Lake Placid, negli Stati Uniti.

Programma e contesto tecnico

Secondo il programma ufficiale della FIS, la tappa di Lahti si svolgerà tra il 7 e l’8 marzo 2026. Il 7 marzo saranno in programma le sprint maschili e femminili, con le gare che inizieranno alle ore 10:00 e le finali alle ore 12:30. La località finlandese è inoltre sede di gare di combinata nordica e salto con gli sci, consolidando il suo ruolo centrale nel panorama degli sport nordici.