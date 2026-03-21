Federico Pellegrino ha scritto l’ultima, gloriosa pagina della sua straordinaria carriera agonistica con una memorabile vittoria nella sprint in tecnica libera di Coppa del Mondo a Lake Placid, negli Stati Uniti. L'evento, svoltosi il 21 marzo 2026, ha segnato un addio da campione per l'atleta azzurro, che si è imposto con una tattica impeccabile. Pellegrino ha staccato nettamente gli avversari nella fase cruciale della salita, tagliando il traguardo davanti al norvegese Lars Heggen e allo svedese Anton Grahn.

Un Palmarès di Successi

Il campione valdostano ha salutato il mondo dello sci di fondo lasciando un palmarès impressionante.

La sua bacheca vanta diciotto vittorie individuali nelle sprint di Coppa del Mondo, un numero che sale a ventidue se si considerano anche le prestigiose prove a squadre. A questi successi si aggiunge l'indimenticabile oro mondiale conquistato nel 2017, un'impresa che lo ha consacrato tra i grandi di questa disciplina e che testimonia la sua costanza ai massimi livelli internazionali.

Le Parole del Campione

Al termine della gara, l'emozione era palpabile nelle parole di Federico Pellegrino: «La finale è andata come avrei voluto, qualche volta succede quando meno te lo aspetti. Non mi sono goduto le Olimpiadi come avrei voluto, ma oggi penso di essere tornato! Non vedo l’ora di festeggiare con famiglia e amici!».

Una dichiarazione che riflette la gioia di un atleta congedatosi al culmine della sua forma.

La Tattica Vincente a Lake Placid

La finale di Lake Placid si è rivelata una vera e propria lezione di intelligenza tattica da parte di Pellegrino. L'azzurro ha gestito la gara con maestria, evitando i contatti iniziali e mantenendo una posizione strategica. La sua mossa decisiva è arrivata in salita, dove ha imposto un ritmo insostenibile per gli avversari, costruendo un vantaggio incolmabile che lo ha proiettato in solitaria verso la vittoria. Una dimostrazione di forza e consapevolezza che ha portato a un successo netto, con un distacco di oltre un secondo sul secondo classificato.

Sul podio, al secondo posto, si è classificato il norvegese Lars Heggen, un atleta che in questa stagione aveva già avuto la meglio su Pellegrino in una sprint a Oberhof.

Il terzo gradino del podio è stato occupato dallo svedese Anton Grahn, completando la terna dei migliori in questa emozionante competizione.

Un Addio Commovente

Al traguardo, l'atmosfera era carica di commozione e gratitudine. Pellegrino è stato omaggiato e applaudito non solo dal pubblico, ma anche dagli avversari, che hanno riconosciuto la grandezza del campione e l'importanza del momento. L'atleta ha ceduto all'emozione, con le lacrime agli occhi, un gesto che ha reso ancora più toccante questo addio alle competizioni. Un momento indimenticabile che segna la fine di un'era per lo sci di fondo italiano e la celebrazione di una carriera ricca di successi e passione.