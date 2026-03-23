Il capoluogo abruzzese, L’Aquila, si prepara ad accogliere il Red Bull BC One Cypher Italy 2026, la tappa italiana della più prestigiosa competizione 1 vs 1 di breaking a livello mondiale. L'evento, che vedrà i migliori breaker italiani sfidarsi per un posto alla finale mondiale a Toronto, è in programma con qualifiche e finale nazionale il 22 e 23 maggio.

L'Aquila, cuore del breaking italiano

La città de L’Aquila sarà il palcoscenico di questa attesissima competizione, dove i migliori b-boy e b-girl del panorama italiano si confronteranno con l'obiettivo di conquistare il prezioso pass per la Red Bull BC One World Final.

Questo appuntamento rappresenta uno dei momenti più significativi della stagione per la comunità tricolore del breaking, offrendo una vetrina di gara di prestigio ineguagliabile e catalizzando l'attenzione degli appassionati.

Il circuito globale e i talenti tricolore

La finale mondiale del Red Bull BC One 2026 si terrà a Toronto il prossimo 29 novembre, segnando un momento storico in quanto sarà la prima volta che l'evento approderà in Canada. Il format, attivo da oltre vent'anni, si è affermato come punto di riferimento globale per il breaking, contribuendo in modo decisivo alla crescita della scena internazionale e alla valorizzazione dei talenti emergenti. Con circa novanta eventi organizzati in ventotto Paesi, la competizione ha consolidato la sua espansione globale.

I vincitori delle finali nazionali, oltre all'accesso diretto alla World Final, ottengono la possibilità di entrare nei Red Bull BC One All Stars, un collettivo d'élite riconosciuto a livello internazionale. La scena italiana ha già dimostrato il suo valore: nel 2025 si sono distinti B-Boy Pesto (Stefano Beltrame), tre volte vincitore nazionale e ambassador Red Bull BC One, e B-Girl Anti (Antilai Sandrini). A riprova del livello raggiunto, Simone Arasi, noto come B-Boy Jet Leg, è stato invitato come wildcard nella Top 16 mondiale a Tokyo.