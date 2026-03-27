Prosegue all’O2 Arena di Praga la settimana dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico, un evento di spicco che attira i migliori atleti del panorama internazionale. La giornata di venerdì 27 marzo si preannuncia ricca di emozioni, con due appuntamenti centrali: la rhythm dance della danza sul ghiaccio e il programma libero individuale femminile.

La sessione odierna prenderà il via alle ore 11:30 con la rhythm dance, dove i danzatori si sfideranno sul ghiaccio. Tra i grandi favoriti per la medaglia d’oro iridata spiccano i francesi Laurence Fournier‑Beaudry e Guillaume Cizeron, reduci dal successo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

In lizza per il podio anche i canadesi Piper Gilles‑Paul Poirier, già bronzo ad Assago, e i britannici Lilah Fear‑Lewis Gibson. L’Italia, pur senza la coppia Charléne Guignard‑Marco Fabbri, sarà egregiamente rappresentata da Victoria Manni‑Carlo Roethlisberger e dai debuttanti Giulia Isabella Paolino‑Andrea Tuba, pronti a confrontarsi con l'élite mondiale.

Le sfide del programma libero femminile

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 18:00, i riflettori si accenderanno sul programma libero individuale femminile. La classifica provvisoria vede in testa la Vice Campionessa Olimpica Kaori Sakamoto, seguita a stretto giro dalla connazionale Mone Chiba. Al terzo posto si trova la statunitense Amber Glenn, leggermente distanziata.

Da tenere d’occhio anche Ami Nakai, bronzo olimpico a Milano Cortina 2026, e l’altra atleta statunitense Isabeu Levito, entrambe chiamate a una rimonta. L’Italia nutre grandi speranze in Lara Naki Gutmann, attualmente settima, che ambisce a consolidare una posizione nella top 10, coronando così una stagione di altissimo livello.

Copertura televisiva e streaming dei Mondiali

I Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico sono disponibili in diretta integrale sulla piattaforma discovery+. Per gli appassionati, è prevista anche una diretta televisiva su RaiSport e in streaming su RaiPlay. La copertura si estende anche a Eurosport 1, visibile tramite le piattaforme DAZN, Prime Video e Tim Vision.

Gli orari di trasmissione su Rai Sport+ HD sono fissati dalle 14:15 per la rhythm dance e dalle 18:55 per il libero femminile. Eurosport 1 e DAZN copriranno la rhythm dance dalle 11:15 alle 14:50 e il libero femminile dalle 17:15 alle 22:10. Sarà inoltre disponibile una diretta testuale dell’evento per seguire ogni aggiornamento.

Il calendario completo e il contesto internazionale

I Mondiali di pattinaggio artistico 2026, organizzati dalla Unione Internazionale di Pattinaggio (ISU) e dalla Federazione Ceca di Pattinaggio, si svolgono a Praga, presso la O2 Arena, dal 24 al 29 marzo. Il calendario dettagliato per la giornata di venerdì 27 marzo prevede la danza sul ghiaccio (programma corto) dalle 11:00 alle 16:45 e il programma libero femminile dalle 18:00 alle 21:45, secondo l’orario locale della Repubblica Ceca. Questo evento rappresenta un appuntamento cruciale nel calendario internazionale, riunendo i migliori interpreti della disciplina da ogni parte del mondo.