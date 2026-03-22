Larissa Iapichino si prepara a vivere una giornata cruciale ai Campionati Mondiali indoor di atletica 2026, in corso presso la Kujawsko‑Pomorska Arena di Torun. L’atleta italiana, tra le stelle più attese della manifestazione, sarà protagonista nella finale del salto in lungo femminile, con l’obiettivo di conquistare la sua prima medaglia iridata e avvicinare la prestigiosa barriera dei sette metri.

La gara, un appuntamento imperdibile per gli appassionati, si svolgerà domenica 22 marzo con inizio alle ore 10.20. La diretta televisiva sarà garantita su RaiSportHD e Sky Sport Uno, con Sky Sport Arena che si collegherà dalle 10.40.

Sarà inoltre possibile seguire l’evento in streaming su Rai Play, Sky Go e NOW, oltre che tramite una dettagliata diretta testuale.

Le avversarie di Larissa Iapichino nella finale mondiale

La finale del salto in lungo femminile si annuncia particolarmente competitiva e di alto livello tecnico. Oltre a Larissa Iapichino, che vanta un record personale di 7.06 metri e una miglior misura stagionale di 6.93, saranno in pedana alcune delle migliori specialiste internazionali. Tra queste spiccano Agate De Sousa dal Portogallo (record personale 7.03, stagionale 6.97), Natalia Linares dalla Colombia (6.95, 6.73), Jasmine Moore dagli Stati Uniti (7.03, 6.86) e Annik Kälin dalla Svizzera (6.90, 6.71).

Completano la startlist atlete di grande esperienza e talento, pronte a dare battaglia per il podio: Milica Gardašević, Monae’ Nichols, Ramona Elena Verman, Anna Matuszewicz, Irati Mitxelena, Tyra Gittens, Nia Robinson, Molly Palmer, Alysbeth Felix Boyer, Alina Rotaru‑Kottmann e Khaddi Sagnia.

La presenza di numerose atlete con personali superiori ai sei metri e novanta rende la finale estremamente aperta, con l’obiettivo dichiarato di Iapichino di superare o avvicinare i sette metri, misura che potrebbe rivelarsi decisiva per la conquista di una medaglia.

Programma e modalità di visione della finale

La finale del salto in lungo femminile è dunque fissata per domenica 22 marzo alle ore 10.20. Gli appassionati potranno seguire la gara in diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Uno, mentre Sky Sport Arena si collegherà dalle 10.40. Per chi preferisce la fruizione in streaming, l’evento sarà interamente disponibile su Rai Play, Sky Go e NOW. È prevista anche una copertura testuale in tempo reale per non perdere nessun aggiornamento.

La partecipazione di Larissa Iapichino a questa finale mondiale rappresenta un momento di grande interesse per l’atletica italiana. L’azzurra si presenta tra le favorite, forte dei risultati ottenuti nelle ultime stagioni e della crescita tecnica che l’ha portata a misurarsi con le migliori specialiste mondiali in un contesto internazionale di altissimo livello. La sua presenza tra le protagoniste della finale di Torun conferma le aspettative della vigilia e la pone tra le atlete più attese della manifestazione, avendo già dimostrato un buon stato di forma nelle recenti competizioni di avvicinamento ai Mondiali indoor 2026.