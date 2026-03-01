Il quinto posto di Laura Pirovano nel superG di Coppa del Mondo a Soldeu è un risultato di rilievo, ma è stato accompagnato da una riflessione sincera sulle condizioni della pista. L’atleta ha ammesso che una superficie compromessa può minare la fiducia necessaria per spingere al massimo, un fattore cruciale per ottenere prestazioni di alto livello.

Le dichiarazioni di Pirovano

«Se la pista è rovinata mi manca la fiducia», ha dichiarato Pirovano, sottolineando come la condizione del tracciato possa influire direttamente sulla sicurezza e sulla performance in gara.

Nonostante questo ostacolo, ha aggiunto con determinazione: «Quinto posto? Sono sempre lì…», evidenziando una costanza di rendimento che la posiziona stabilmente tra le atlete di punta.

Il contesto della gara e le performance azzurre

Il superG di Soldeu ha visto la vittoria di Sofia Goggia, con Laura Pirovano che ha ottenuto un piazzamento di rilievo, confermando la sua presenza tra le migliori interpreti della disciplina. Il quinto posto rappresenta un segnale di continuità e competitività, nonostante le difficoltà oggettive legate alle condizioni del tracciato. In questa fase della stagione, le atlete italiane stanno mostrando un notevole impegno e determinazione. Laura Pirovano, insieme a Elena Curtoni, è stata indicata come esempio di costanza e dedizione nel panorama femminile della Coppa del Mondo. Il gruppo azzurro continua a cercare risultati di rilievo, puntando su una crescita tecnica e mentale per affrontare al meglio le prossime sfide.