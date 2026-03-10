La sfida tra Lazio e Milan, valida per la ventinovesima giornata di Serie A, sarà trasmessa in chiaro da DAZN domenica 15 marzo alle 20.45. Questa iniziativa offre a tutti gli appassionati la possibilità di seguire l'incontro gratuitamente.

Dettagli della trasmissione

Si tratta del quarto incontro della stagione 2025/2026 che DAZN rende disponibile in modalità gratuita. Le precedenti partite trasmesse in chiaro sono state Milan-Roma, Fiorentina-Juventus e Atalanta-Inter. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo e Dario Marcolin, mentre il racconto a bordocampo sarà curato da Tommaso Turci.

Pre e post partita

Il prepartita inizierà alle 19.30 con il programma “Fuoriclasse – Powered by Haier TV”, condotto da Diletta Leotta insieme a Massimo Ambrosini, Hernanes e Davide Bernardi. A completare il dibattito tecnico ci sarà Simone Pianigiani. Al termine della partita, DAZN accompagnerà i tifosi con un approfondimento sul match e sull’intera giornata di campionato.

Contesto sportivo

Il Milan, reduce dalla vittoria per 1‑0 nel derby contro l’Inter capolista, punta a consolidare il secondo posto in classifica e a ridurre il distacco nella corsa scudetto. La Lazio, guidata da Maurizio Sarri, arriva all’appuntamento dopo il successo per 2‑1 contro il Sassuolo.

Visibilità gratuita dell'incontro

Lazio-Milan sarà visibile gratuitamente anche per chi non è abbonato, ribadendo la volontà di ampliare l’accesso a uno degli incontri più attesi del turno. Il match si giocherà domenica 15 marzo alle 20.45 allo stadio Olimpico di Roma. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo e Dario Marcolin, con Tommaso Turci a bordocampo.