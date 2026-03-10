La Lazio ha interrotto il suo digiuno di vittorie battendo il Sassuolo per 2-1 nel posticipo della ventottesima giornata di Serie A. La partita, disputata all’Olimpico di Roma, si è svolta in un clima surreale, con lo stadio quasi vuoto a causa della protesta dei tifosi.

Primo tempo: vantaggio immediato e pareggio neroverde

La gara si è sbloccata dopo appena due minuti grazie a Daniel Maldini, che ha siglato il suo primo gol stagionale con la maglia biancoceleste. Il Sassuolo ha reagito al 35’ con Armand Laurienté, autore di un gran destro sotto la traversa che ha superato il portiere.

Ripresa e finale: Marusic regala i tre punti

La ripresa è stata caratterizzata da una scarsa produzione offensiva, con entrambe le squadre in difficoltà nel rendersi pericolose. Solo nel recupero, al 90’+2, Adam Marusic ha trovato la rete decisiva, approfittando di un’uscita incerta del portiere ospite e fissando il risultato sul 2-1.

Contesto e assenze

La Lazio ha dovuto fare i conti con diverse assenze. Toma Basic non è stato convocato, mentre Rovella è fermo per una frattura alla clavicola. Anche il portiere titolare Provedel era indisponibile a causa di un intervento chirurgico alla spalla. Di conseguenza, Sarri ha convocato il giovane Giacomo Giacomone, classe 2008, affiancandolo ai portieri Motta e Furlanetto.

Dettagli decisivi

La rete di Marusic è scaturita da un cross di Cancellieri dalla destra. Il terzino ha sfruttato un’uscita errata del portiere avversario per insaccare il pallone al 92’. La Lazio, che non otteneva una vittoria dal 30 gennaio, ha così ritrovato il successo in un momento delicato della stagione, in uno stadio deserto per effetto della protesta dei propri sostenitori.