La giornata conclusiva della Coppa del Mondo di sci di fondo maschile e femminile si svolge a Lake Placid, Stati Uniti, con le attese gare di 20 chilometri a tecnica libera e partenza di massa. L'evento è un momento storico: Federico Pellegrino e Jessie Diggins affrontano l'ultima gara della loro carriera in Coppa del Mondo.

Nella gara maschile, i riflettori sono puntati su Johannes Hoesflot Klaebo, favorito assoluto nel format con partenza di massa. La classifica per la Coppa del Mondo distance vede Amundsen inseguire con dodici punti di ritardo dopo la 10 km in classico di venerdì.

Klaebo, dominatore della stagione, è destinato a conquistare il trofeo. La sua superiorità lo rende quasi imbattibile: è impossibile staccarlo o batterlo in volata. Se non cade, il fuoriclasse si assicura, nella stagione corrente, sei ori olimpici e tre Coppe del Mondo.

Federico Pellegrino: l'addio in Val d'Aosta

Federico Pellegrino, dopo il brillante sesto posto nella gara in classico a intervalli e la vittoria nella sprint di ieri, è certo del terzo posto nella classifica generale di Coppa del Mondo, coronando un'altra stagione di alto livello. Questa è l'ultima fatica in Coppa per l'azzurro, prima del saluto finale agli italiani in Val d'Aosta la settimana successiva.

Tra gli altri italiani in gara, si segnalano Elia Barp e Martino Carollo.

Quest'ultimo ha già ottenuto un buon quindicesimo posto nella gara di venerdì e potrebbe ben figurare nella prova a skating.

Jessie Diggins: il congedo della campionessa

Anche la gara femminile sarà l'ultima per Jessie Diggins, atleta simbolo dello sci di fondo statunitense, pronta a salutare il pubblico di casa in una giornata emozionante. Le donne partiranno alle 19:30, gli uomini alle 17:30. Entrambe le prove si svolgeranno con la partenza di massa.

La tappa di Lake Placid chiude una stagione ricca di emozioni e risultati. L'evento rappresenta un passaggio di testimone importante per molti atleti, segnando la fine di un'epoca per due grandi protagonisti dello sci di fondo internazionale. Gli appassionati sono pronti a seguire ogni istante di queste ultime prove.