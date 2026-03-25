Il salto con gli sci femminile si appresta a scrivere una pagina di storia con la tappa conclusiva della Coppa del Mondo a Planica. Per la prima volta, le atlete affronteranno il celebre e imponente trampolino di volo sloveno. L'evento, fissato per sabato 28 marzo, segna un debutto assoluto per le protagoniste della stagione, chiamate a misurarsi con una struttura dalle caratteristiche distintive, ben diverse da quelle incontrate in precedenza, come il trampolino di Vikersund.

Il trampolino di Planica presenta caratteristiche ben distinte rispetto a quello di Vikersund, affrontato lo scorso fine settimana, con i suoi vantaggi e le sue sfide.

Il principale "plus" è rappresentato dal "dente" del trampolino, che concede automaticamente una quota di uscita significativamente maggiore rispetto all'impianto norvegese. Uscendo dal trampolino, le atlete si trovano molto più in alto rispetto al suolo, un fattore che offre un potenziale di volo eccezionale. Il "minus", tuttavia, è strettamente legato alla capacità di sfruttare appieno questa altezza "regalata" dalla struttura. Richiede, in altre parole, grande coraggio e "pelo sullo stomaco" per gestire l'imponente quota e trasformarla in un volo efficace e spettacolare.

Un finale di stagione tra orgoglio e record personali

La competizione di Planica, pur non assegnando punti decisivi per la classifica generale, assume un significato particolare.

La Sfera di cristallo è stata infatti già matematicamente vinta da Nika Prevc. L'atleta slovena, che celebra la sua terza affermazione consecutiva nella graduatoria assoluta di Coppa del Mondo, avrà l'opportunità di festeggiare il suo trionfo davanti al pubblico di casa, affermandosi come la reginetta indiscussa del weekend. È importante sottolineare che la partecipazione a questo atto finale è stata riservata esclusivamente alle prime quindici della classifica generale. Non sono previste sostituzioni in caso di rinuncia: se una delle atlete qualificate non dovesse partecipare, il suo posto rimarrà vacante.

Questa configurazione di partecipazione ristretta conferisce alla gara un'atmosfera più simile a una kermesse di fine stagione, piuttosto che a una tradizionale tappa di Coppa del Mondo con in palio punti decisivi.

Nonostante ciò, l'evento non va affatto sminuito, anzi. Con queste premesse, ci sono tutti i presupposti per ammirare salti da pelle d'oca. Le atlete, pur non lottando per la Sfera di cristallo, avranno l'opportunità di competere per l'orgoglio personale e per il raggiungimento di nuovi record individuali, confrontandosi con una struttura che promette emozioni forti e prestazioni memorabili.

Condizioni meteo e prospettive future

Un aspetto cruciale che potrebbe influenzare l'esito della competizione sono le condizioni meteorologiche. La gara si svolgerà nel pomeriggio, un momento in cui a Planica il vento tende sovente a soffiare alle spalle degli atleti, rendendo più arduo raggiungere distanze eccezionali e limitando il potenziale di volo.

Per le edizioni future, si suggerisce di anticipare l'appuntamento al venerdì mattina. In quel frangente, Planica è solitamente benedetta da un vento frontale, condizione notoriamente ideale per il salto con gli sci, che favorisce voli più lunghi e controllati. Ciononostante, l'incognita delle condizioni atmosferiche rimane sempre presente, e il dio Eolo potrebbe decidere di "sparigliare le carte", regalando alle ragazze l'opportunità inaspettata di veleggiare verso misure eccezionali e di stabilire nuovi primati.

Il debutto delle donne sul trampolino di Planica rappresenta, in sintesi, un passaggio cruciale per il salto con gli sci femminile. Le migliori interpreti della disciplina sono pronte a scrivere una nuova e significativa pagina di storia in questa cornice unica e suggestiva, promettendo uno spettacolo indimenticabile.