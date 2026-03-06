In vista della 28ª giornata di Serie A, Lecce e Cremonese si preparano a un confronto cruciale per la salvezza, in programma domenica alle 12.30. Le due squadre occupano attualmente il terzultimo posto, e la posta in palio è altissima.

La sfida decisiva per la salvezza

La partita si annuncia decisiva per le sorti delle due formazioni. L’attenzione è puntata sulla sfida offensiva tra Gandelman e Stulic da una parte, e Vardy e Bonazzoli dall’altra. La Cremonese è in evidente regressione dopo l’ultimo successo ottenuto proprio contro il Lecce tre mesi fa.

Dettagli tecnici e ambientali

Il calcio d’inizio è fissato per domenica alle 12.30. La partita si giocherà al Via del Mare, teatro di un possibile nuovo sold out stagionale. Il Lecce potrà contare sul sostegno dei propri tifosi, un elemento che, secondo l’ex centrocampista Barbas, potrà fare la differenza. "Una partita che è difficile ma non è impossibile", ha dichiarato Barbas, aggiungendo: "dato che il Lecce gioca in casa, hai i suoi tifosi e con la grinta che hanno questi giocatori, io credo che ce la possano fare. Credo che questa squadra domenica ce la farà, e sono convinto che metteranno tutto quello che devono mettere in una partita così difficile come quella di domenica".

Preparazione e copertura televisiva

La Cremonese ha proseguito la preparazione al Centro Sportivo “Arvedi” con una seduta mattutina dedicata ad attivazione fisica, esercitazioni sul possesso palla e una partita interna. È prevista un’ulteriore sessione domani mattina alle 11.

Per quanto riguarda la visione del match, la partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, disponibile anche tramite il canale DAZN 1 su Sky (canale 214), consentendo agli abbonati di seguire la gara sia in streaming sia via decoder satellitare.