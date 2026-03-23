Il Lecce deve fare i conti con un'altra tegola significativa: la stagione di Medon Berisha è ufficialmente terminata a causa di un nuovo infortunio muscolare. Il centrocampista, già fermo da dicembre per un problema al retto femorale, ha subito un ulteriore stop durante l’allenamento di rifinitura di sabato scorso. Questo evento lo costringerà a un lungo periodo di recupero, escludendolo definitivamente dai campi da gioco per il resto dell'annata sportiva.

La nuova lesione e le sue implicazioni

L'esame strumentale a cui è stato sottoposto Medon Berisha ha purtroppo evidenziato una lesione del tendine riflesso del retto femorale destro.

Questa nuova problematica si è manifestata in una zona diversa rispetto al precedente infortunio, intervenuto durante una delicata fase di riatletizzazione. La diagnosi conferma la gravità della situazione, escludendo categoricamente il suo rientro in campo per il resto della stagione in corso, come comunicato dal club giallorosso.

Percorso di recupero tra Finlandia e possibile intervento

Per definire il percorso terapeutico più adeguato, Berisha si recherà in Finlandia mercoledì prossimo. Qui, il centrocampista sarà sottoposto a una consulenza specialistica con il rinomato professor Lempainem. A seguito di questa valutazione, non è esclusa la possibilità che giovedì possa essere sottoposto a un intervento chirurgico.

Il Lecce ha ribadito che, indipendentemente dall'esito della consulenza e dall'eventuale operazione, il calciatore non sarà più disponibile per gli impegni della squadra in questa annata sportiva, rappresentando una perdita importante per il centrocampo.

Il lungo calvario: dal primo infortunio al nuovo stop

Questo recente stop si inserisce in un quadro clinico già complesso per Medon Berisha. Già nel mese di dicembre, il giocatore aveva accusato una lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra. Quell'infortunio era stato diagnosticato dopo la partita contro il Pisa e aveva richiesto tempi di recupero inizialmente stimati tra le quattro e le sei settimane. Tuttavia, le complicazioni e la necessità di una riatletizzazione cauta avevano prolungato la sua assenza, rendendolo lo stop più lungo della sua carriera professionale.

La recidiva, sopraggiunta proprio mentre il centrocampista cercava di ritrovare la piena forma, rappresenta un duro colpo sia per il giocatore che per il Lecce. L'assenza di un elemento così centrale nel centrocampo giallorosso ha già pesato sull'equilibrio della squadra e continuerà a farlo in questa fase cruciale del campionato, privando il tecnico di un'opzione fondamentale.