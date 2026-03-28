Il Gran Premio del Giappone 2026 ha preso il via con una giornata intensa di prove libere, culminata nelle FP3 dove Charles Leclerc ha brillato, conquistando il miglior tempo sul circuito di Suzuka. Il pilota della Ferrari ha fermato il cronometro a 1:30.229, dimostrando un eccellente passo gara e ponendo le basi per un weekend promettente per la scuderia di Maranello. Alle sue spalle, la Mercedes ha confermato la propria competitività con George Russell e Kimi Antonelli, che si sono distinti per prestazioni solide e tempi ravvicinati.

Nel corso delle FP3, la lotta per le prime posizioni è stata serrata.

George Russell, pur avendo registrato una leggera sbandata in chicane durante un tentativo di sorpasso su Antonelli, è riuscito a mantenere la seconda posizione, staccato di soli 0,166 secondi da Leclerc. Questa performance ha sottolineato la robustezza della Mercedes e la determinazione del pilota britannico. Kimi Antonelli, dal canto suo, ha mostrato un'ottima reattività, rispondendo ai tempi di Leclerc e chiudendo terzo a 0,189 secondi, a riprova del buon feeling con la sua vettura. La sessione ha visto anche Oscar Piastri piazzarsi in quarta posizione, con un distacco di 0,371 secondi, mentre Lewis Hamilton ha completato la top five, a 0,518 secondi dal leader.

L'andamento delle sessioni precedenti a Suzuka

Le sessioni di prove libere che hanno preceduto le FP3 hanno offerto un quadro di grande equilibrio e intensità. Nelle FP1, era stato George Russell a imporsi, registrando il miglior tempo di 1:31.666 e superando Kimi Antonelli per soli 26 millesimi, evidenziando fin da subito la vicinanza tra i due piloti. La FP2 ha visto nuovamente Antonelli tra i protagonisti, classificandosi secondo a meno di un decimo da Oscar Piastri, che aveva conquistato la vetta. In queste fasi iniziali, la Ferrari aveva incontrato alcune difficoltà, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che avevano accumulato distacchi significativi, rispettivamente di 0,713 e 0,847 secondi dal primo posto.

Parallelamente, Lando Norris ha dovuto fare i conti con alcuni problemi tecnici che hanno compromesso la sua competitività, mentre la battaglia per le posizioni di vertice si è delineata principalmente tra le scuderie Ferrari, Mercedes e McLaren.

Novità regolamentari FIA per le qualifiche del GP Giappone

In vista delle imminenti qualifiche del Gran Premio del Giappone, la FIA ha introdotto una significativa modifica al regolamento riguardante l'energia massima disponibile per i piloti. Per la sessione di qualifica sul tracciato di Suzuka, il limite è stato fissato a 8 MJ, un valore inferiore rispetto ai 9 MJ previsti in altre gare. Questa decisione è stata raggiunta all'unanimità, frutto di un accordo tra la FIA stessa, i rappresentanti dei team e la Formula 1.

L'obiettivo primario di tale provvedimento è garantire che il ruolo dei piloti resti centrale nelle fasi decisive delle qualifiche, cercando di mitigare l'eccessiva dipendenza dal sistema ibrido, le cui differenze di velocità si erano palesate in modo evidente durante il primo Gran Premio stagionale in Australia.

La comunicazione di questa variazione regolamentare da parte della FIA è giunta attraverso un comunicato pubblico, una scelta considerata insolita se paragonata alle consuete procedure di informazione sui megajoule disponibili, che solitamente vengono divulgate nei giorni precedenti il weekend di gara. Questa mossa, quasi a "mettere le mani avanti", sembra mirare a prevenire eventuali critiche future sulle dinamiche che caratterizzeranno le qualifiche del sabato.

È utile ricordare che in Australia il limite era stato di 7 MJ, mentre in Cina era stato innalzato a 9 MJ. La decisione specifica per Suzuka riflette la volontà di assicurare un maggiore equilibrio competitivo e di enfatizzare l'abilità dei piloti in pista.