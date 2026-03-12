Charles Leclerc ha tracciato un bilancio della prima gara del Mondiale 2026, il Gran Premio d’Australia, sottolineando come la Ferrari non abbia espresso tutto il suo potenziale. Il pilota monegasco guarda con ottimismo al prossimo appuntamento in Cina, consapevole delle sfide e delle opportunità che il weekend di Shanghai presenterà.

La gara in Australia e le nuove dinamiche

Leclerc ha ricordato che i primi giri a Melbourne sono stati particolarmente divertenti, anche grazie a una gestione delle nuove dinamiche energetiche ancora poco chiara per tutti i team.

Tuttavia, ha avvertito che questo scenario è destinato a cambiare rapidamente: presto tutti impareranno a ottimizzare la gestione della batteria, rendendo i sorpassi più difficili e facendo rimpiangere le fasi iniziali della gara.

Il pilota ha evidenziato che la partenza della Ferrari è stata un punto di forza, ma ha avvertito che questo vantaggio potrebbe non durare a lungo. Ha inoltre sottolineato che il distacco registrato in qualifica non rispecchia il reale potenziale della squadra: “Credo che il divario non sia rappresentativo perché siamo stati veramente lontani dal nostro potenziale a Melbourne. Mi aspetto di essere più vicino in qualifica e ancor più vicino in gara in Cina”.

Prospettive per il GP di Cina

Leclerc ha espresso fiducia in vista del prossimo Gran Premio. Il weekend di Shanghai, caratterizzato dal formato Sprint Race, offrirà meno tempo per perfezionare l’assetto, rendendo ogni dettaglio ancora più cruciale. L’obiettivo della Ferrari è chiaro: avvicinarsi ai rivali sia in qualifica sia in gara, sfruttando al meglio il potenziale della vettura.

Il contesto pre-gara e l'evoluzione della SF-26

Alla vigilia del GP d’Australia, Leclerc aveva già espresso fiducia nel potenziale della SF‑26, pur riconoscendo che non era ancora chiaro il livello di competitività rispetto agli altri team. Aveva indicato la Mercedes come punto di riferimento per l’inizio di stagione, suggerendo un approccio prudente e attento allo sviluppo.

Inoltre, dopo i test in Bahrain, Leclerc aveva avvertito che era difficile valutare la reale performance della Ferrari, poiché molti team tendono a nascondere il proprio potenziale. Aveva quindi ribadito l’importanza di procedere “passo dopo passo” per capire come estrarre il massimo dalla vettura e ottimizzare le prestazioni nel corso della stagione 2026.