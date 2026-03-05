Charles Leclerc si prepara ad affrontare l’ottava stagione con la Ferrari, un momento decisivo sia per la sua carriera sia per il futuro della Scuderia. L’introduzione del nuovo regolamento tecnico e delle power unit di nuova generazione segna una svolta che potrebbe determinare la prosecuzione del rapporto tra il pilota e il team di Maranello.

Un digiuno iridato che pesa

La Ferrari non conquista un titolo mondiale da oltre un decennio: l’ultimo pilota campione fu Kimi Räikkönen nel 2007, mentre il titolo costruttori manca dal 2008. Leclerc, la cui carriera è stata caratterizzata da momenti di grande talento ma anche da incompiutezze, con 171 Gran Premi disputati, otto vittorie, cinquanta podi e ventisette pole position, si trova ora di fronte a un bivio: non è disposto a vivere un’altra stagione di transizione.

La SF‑26 e il banco di prova di Melbourne

La nuova monoposto, la SF‑26, ha mostrato segnali incoraggianti durante i test invernali a Barcellona e in Bahrain, ma sarà la pista a fornire il verdetto definitivo. Il primo appuntamento stagionale, il Gran Premio d’Australia a Melbourne, sarà cruciale per comprendere se la vettura sarà all’altezza del talento e delle ambizioni di Leclerc.

Il pilota monegasco, reduce da un evento personale importante, è pronto a recarsi in Australia per il primo weekend di gara. Per un talento puro e ambizioso come il suo, il fascino del Cavallino Rampante è indubbio, ma non può prevalere sull’obiettivo primario: la conquista del titolo.

Il contesto contrattuale e le incognite del 2026

Il contratto di Leclerc con la Ferrari prevede una struttura contrattuale che include una fase iniziale di due anni, il 2025 e il 2026, senza clausole di uscita. Per il triennio successivo (2027‑2029) sono previste opzioni che consentirebbero al pilota di svincolarsi qualora le prestazioni della squadra non fossero in linea con le aspettative. Leclerc ha inoltre espresso scetticismo riguardo alle nuove power unit, definendole “pesanti” e “strane”, e manifestando dubbi sulla competitività della Ferrari nel 2026.