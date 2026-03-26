Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, ha riconosciuto che la Mercedes dispone di un vantaggio significativo, ma ha assicurato che questa realtà non lo scoraggia. In conferenza stampa, alla vigilia del Gran Premio del Giappone, un appuntamento cruciale della stagione, il pilota monegasco ha dichiarato: “La Mercedes ha un vantaggio significativo, ma questo non mi scoraggia, dobbiamo concentrarci su noi stessi e confido negli aggiornamenti”.

Analisi del divario prestazionale

Leclerc ha spiegato che, nonostante la Ferrari si sia mostrata competitiva nelle prime due gare, la SF‑26 fatica ancora a lottare alla pari con le monoposto di Brackley.

“Non credo che siamo così vicini come forse la gente pensa”, ha affermato. La strategia migliore, ha sottolineato, è “dar loro fastidio nei primi giri”, perché “non appena loro hanno aria libera… mostrano il loro vero ritmo”. Il distacco prestazionale stimato resta di quattro o cinque decimi rispetto alla Mercedes.

Fiducia negli aggiornamenti Ferrari

Il pilota ha poi posto l’accento sull’importanza dello sviluppo tecnico: “Questo campionato sarà incentrato sullo sviluppo che ogni squadra introdurrà”. Per ora, ha aggiunto, la Ferrari è in una “posizione discreta”, ma “non siamo qui solo per salire sul podio. Vogliamo vincere delle gare, cosa che al momento sembra molto difficile perché la Mercedes è ad un livello molto alto”.

Leclerc ha evidenziato che il personale in fabbrica sta lavorando molto duramente e con grande impegno per apportare aggiornamenti il prima possibile. “So che ci sono diverse novità in arrivo”, ha detto. Tuttavia, ha ammesso: “Se questo farà la differenza o meno, non lo so, e sono abbastanza sicuro che nemmeno gli altri si stiano prendendo una pausa, quindi sarà dura”. La lotta per il vertice della Formula 1 si preannuncia quindi serrata e dipendente dalla capacità di innovazione di ogni team.