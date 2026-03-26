Alla vigilia del Gran Premio del Giappone a Suzuka, terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026, Charles Leclerc ha offerto una valutazione realistica della situazione. Il pilota monegasco ha riconosciuto il significativo vantaggio della Mercedes, ma ha espresso una chiara determinazione: “La Mercedes ha un vantaggio significativo, ma questo non mi scoraggia; dobbiamo concentrarci su noi stessi”.

Le prime indicazioni e la sfida in pista

Leclerc ha sottolineato che le prime indicazioni concrete sulle prestazioni emergeranno solo dopo le sessioni di prove libere.

“Penso che dopo la prima sessione di prove libere sapremo a che punto siamo rispetto alla Mercedes. Aspettiamo e vediamo, saranno forti sul rettilineo ma il circuito è tortuoso nei primi due settori…”, ha dichiarato, evidenziando le peculiarità del tracciato di Suzuka.

Nonostante la riconosciuta forza degli avversari, il pilota della Ferrari mantiene un approccio lucido e pragmatico. “Siamo ancora all’inizio della stagione, quindi penso che sia possibile battere la Mercedes, ma è una sfida enorme. L’ottimizzazione della power unit è probabilmente la differenza più grande tra noi e loro”, ha spiegato, identificando un'area chiave per il miglioramento.

Sviluppo tecnico: la chiave del campionato

Leclerc ha ribadito che il campionato attuale si deciderà sul fronte degli sviluppi tecnici.

“Come dicono tutti, in questo campionato è tutta una questione di sviluppo. Per ora siamo in una posizione discreta, vogliamo vincere le gare ma sembra difficile perché la Mercedes sta ottenendo risultati di alto livello. So che arriveranno presto degli aggiornamenti”, ha affermato, infondendo fiducia nel lavoro del team.

Per quanto riguarda la prestazione sul giro secco, il pilota ha ammesso l'esistenza di margini di miglioramento, pur senza attendersi rivoluzioni immediate. “Non sarà un game changer, ho mie idee su cosa si potrebbe cambiare per farci guidare meglio in qualifica”, ha precisato, suggerendo un lavoro di fino piuttosto che stravolgimenti.

Prospettive e fiducia nel lavoro del team

Leclerc ha invitato alla calma e alla massima concentrazione sul lavoro interno, ribadendo l'importanza di focalizzarsi sulle proprie forze. La sua fiducia nel team e nella preparazione emerge con chiarezza, nonostante la piena consapevolezza della difficoltà della sfida che attende la scuderia di Maranello.

Analisi delle prestazioni e il potenziale Mercedes

La percezione di Leclerc circa la superiorità della Mercedes, in particolare sul passo gara, trova riscontro nelle osservazioni recenti. Durante le prove in Australia, è stato notato come la Mercedes sia “chiaramente molto forte, soprattutto in termini di passo gara”, mentre sul giro secco “è difficile capire quanto margine abbiano ancora” rispetto alla Ferrari. Inoltre, è stato evidenziato che la Mercedes sembra aver iniziato a mostrare più apertamente il proprio potenziale, apparendo “chiaramente molto forte”.