Leonardo Fornaroli ha compiuto il suo atteso debutto al volante di una monoposto di Formula 1, completando due intense giornate di test sul rinomato circuito di Montmelò. Il giovane pilota piacentino, reduce da due brillanti titoli consecutivi nelle categorie propedeutiche Formula 3 e Formula 2, è stato recentemente ingaggiato dalla scuderia di Woking come pilota di riserva McLaren, segnando l'inizio del suo percorso di preparazione in vista delle future sessioni di prove libere del venerdì.

Durante le sessioni di prova, Fornaroli ha percorso un totale di 110 giri, equivalenti a oltre 500 chilometri, alla guida della MCL60, la vettura che ha partecipato al Mondiale del 2023.

I test hanno previsto l'alternarsi di run con basso e alto carico di carburante, elementi cruciali per acquisire familiarità con le diverse configurazioni della monoposto. Questo programma rientra nel percorso TPC (Testing of Previous Cars) organizzato dal team McLaren, pensato per consentire al pilota di acquisire una solida preparazione di base in vista del suo coinvolgimento nelle attività del team durante la stagione.

Al termine delle prove, Fornaroli ha espresso la sua soddisfazione: “È una sensazione incredibile guidare una macchina di F1 in pista. Gli ultimi due giorni sono stati fantastici, ho imparato moltissimo su tanti aspetti legati alla guida. Sebbene queste monoposto siano piuttosto diverse rispetto a quelle della nuova generazione, avere l’opportunità di essere in pista è fondamentale nel mio ruolo di pilota di riserva anche per aiutarmi nella correlazione con il lavoro al simulatore che sto portando avanti nel mio ruolo di supporto al team.

Ringrazio tutti in McLaren per questa opportunità, e non vedo l’ora di tornare in macchina per continuare a crescere come pilota”.

Bilancio positivo e prospettive future

Il responsabile del programma junior driver McLaren, Alessandro Alunni Bravi, ha tracciato un bilancio estremamente positivo del lavoro svolto dal pilota italiano: “Il team è molto soddisfatto del test di Leonardo a Barcellona. Ha fatto grandi progressi prendendo confidenza con la monoposto in modo molto rapido, continuando a dimostrare le qualità che abbiamo visto durante la sua brillante carriera nelle categorie propedeutiche: consistenza, velocità e rapidità di apprendimento. Test come questo sono fondamentali per la sua preparazione come pilota di riserva e per il suo percorso all’interno del nostro programma.

Congratulazioni a Leo per aver completato il suo primo test su una monoposto di F1, un’esperienza che non dimenticherà mai”.

Fornaroli, che nei mesi precedenti aveva già intensificato il suo lavoro al simulatore e che in futuro affronterà ulteriori test privati, si prepara ora a volare a Suzuka per unirsi alla squadra in occasione del Gran Premio del Giappone, proseguendo così la sua integrazione e il suo percorso di crescita all'interno del team McLaren.

La carriera di Fornaroli e il programma giovani McLaren

L’ingresso di Fornaroli nel prestigioso programma giovani della McLaren segue la conquista del titolo di Formula 2, ottenuto con una gara d’anticipo al termine di una stagione caratterizzata da successi e notevole costanza.

Il pilota, ventenne, si era già distinto in Formula 3, dove aveva conquistato il titolo a Monza grazie a una manovra decisiva effettuata all’ultimo giro. Il suo arrivo in McLaren rappresenta un passo significativo per la scuderia, che continua a investire su giovani talenti per plasmare il futuro della Formula 1.

A partire dal 2026, Fornaroli affiancherà Lando Norris e Oscar Piastri nel ruolo di pilota di riserva e sviluppo, partecipando attivamente a sessioni al simulatore e, potenzialmente, a prove libere ufficiali. Il programma giovani McLaren include anche altri nomi emergenti, a conferma dell’impegno costante del team nella crescita e nello sviluppo di nuovi talenti automobilistici.