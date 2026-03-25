La stagione della Coppa del Mondo di sci alpino femminile si avvia alla sua conclusione sulle suggestive nevi norvegesi di Lillehammer. Mercoledì 25 marzo, il gigante rappresenterà l'ultima e attesa prova che vedrà protagoniste ben cinque atlete italiane. Questo appuntamento finale offre alle azzurre l'ultima preziosa occasione per mettersi in evidenza e congedarsi nel migliore dei modi prima della pausa estiva, dando appuntamento alla prossima annata agonistica, il cui inizio è già fissato per la fine di ottobre.

Le atlete italiane pronte a scendere in pista sono Lara Della Mea, Sofia Goggia, Asja Zenere, Laura Pirovano e Anna Trocker.

Tra queste, Sofia Goggia e Laura Pirovano arrivano all'evento con un palmarès già arricchito dalla conquista della Sfera di Cristallo di specialità, rispettivamente nel superG e nella discesa libera. Per entrambe, l'obiettivo primario è chiudere la stagione con una prestazione di alto livello e cercare una soddisfazione anche tra le porte larghe del gigante norvegese. Grande attenzione è rivolta a Lara Della Mea, da cui ci si attende un risultato degno di nota. La giovane Anna Trocker, reduce da un promettente nono posto nello slalom, punta a continuare a stupire e a confermare i progressi mostrati. Completa il quintetto azzurro Asja Zenere, che ha recentemente brillato con un terzo posto nel superG della Val di Fassa.

Programma e pettorali delle italiane a Lillehammer

La gara si articolerà in due manche distinte. La prima manche è fissata per le ore 09:30, mentre la seconda manche prenderà il via alle ore 12:30. Le atlete scenderanno in pista a intervalli regolari di un minuto e trenta secondi. È inoltre prevista una pausa televisiva di due minuti e quindici secondi, che scatterà dopo la discesa della quindicesima concorrente. Di seguito, i pettorali e gli orari di partenza dettagliati delle atlete italiane per il gigante femminile di Lillehammer, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino:

Lara Della Mea : pettorale numero 10, partenza ore 09:43 e 30 secondi.

: pettorale numero 10, partenza ore 09:43 e 30 secondi. Sofia Goggia : pettorale numero 12, partenza ore 09:46 e 30 secondi.

: pettorale numero 12, partenza ore 09:46 e 30 secondi. Asja Zenere : pettorale numero 19, partenza ore 09:59.

: pettorale numero 19, partenza ore 09:59. Laura Pirovano : pettorale numero 25, partenza ore 10:08.

: pettorale numero 25, partenza ore 10:08. Anna Trocker: pettorale numero 26, partenza ore 10:09 e 30 secondi.

Dove seguire il gigante di Lillehammer: TV e streaming

L'evento sarà trasmesso in diretta TV su RaiSportHD per entrambe le manche, garantendo una copertura completa.

Per quanto riguarda la diretta streaming, gli appassionati avranno a disposizione diverse piattaforme: Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e DAZN. Sarà inoltre possibile seguire la diretta testuale su OA Sport per aggiornamenti in tempo reale. La Coppa del Mondo di sci alpino femminile si conferma così un appuntamento di grande richiamo e interesse per il pubblico italiano, che avrà l'opportunità di seguire le proprie beniamine nell'ultima e decisiva gara stagionale. La ripresa della stagione, come da tradizione, è già fissata per la fine di ottobre, promettendo nuove sfide e obiettivi ambiziosi per le atlete azzurre.