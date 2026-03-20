La stagione di Coppa del Mondo di sci alpino si avvia alla conclusione con un appuntamento imperdibile: la discesa maschile delle finali. L'evento è in programma sabato 21 marzo, con inizio alle ore 10.45, sull’iconico Olympiabakken di Kvitfjell, in Norvegia. Questa tappa finale, che si svolge nell'ambito delle finali di Lillehammer, vedrà i migliori specialisti della velocità sfidarsi in una gara di prestigio. Il titolo di specialità è già stato matematicamente assegnato allo svizzero Marco Odermatt, vero e proprio dominatore della stagione.

Odermatt, che ha già trionfato anche nella classifica generale e in quella di superG, potrà affrontare questa discesa con la serenità di chi ha già raggiunto tutti i principali obiettivi.

Tuttavia, il campione elvetico non mancherà di lanciare il guanto di sfida ai suoi avversari, puntando a chiudere la stagione con un'ulteriore prestazione di alto livello. Tra i principali contendenti e compagni di squadra di Odermatt figurano Franjo von Allmen, Alexis Monney e Stefan Rogentin. La lista dei rivali si estende anche a nomi di spicco come l'austriaco Daniel Hemetsberger, il francese Maxence Muzaton e lo statunitense Ryan Cochran-Siegle, tutti pronti a misurarsi sul difficile e tecnico pendio norvegese.

Le ambizioni italiane nella discesa di Kvitfjell

Grandi aspettative sono riposte sugli atleti italiani, con i riflettori puntati in particolare su Giovanni Franzoni e Dominik Paris.

Entrambi hanno l'obiettivo dichiarato di conquistare un piazzamento nella top-3 della classifica di specialità. Paris, forte della sua vasta esperienza e della sua profonda conoscenza del pendio di Kvitfjell, cercherà di sfruttare al meglio ogni passaggio per esprimere le sue doti tecniche. Franzoni, dal canto suo, punterà a coronare la sua straordinaria stagione con un risultato di prestigio in questa finale. La squadra azzurra sarà completata da altri atleti determinati a fare bene: Benjamin Jacques Alliod (pettorale 5), Florian Schieder (8), Christof Innerhofer (18) e Mattia Casse (19), i quali cercheranno di lasciare il segno in questa importante gara.

Orari e copertura televisiva della discesa maschile

La discesa maschile delle finali di Lillehammer prenderà il via alle 10.45. Per gli appassionati che desiderano seguire l'evento in diretta televisiva, la gara sarà trasmessa su Rai 2 HD. L'offerta per lo streaming è particolarmente ricca e garantita da diverse piattaforme: RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN. Inoltre, per chi preferisce un aggiornamento costante e in tempo reale, sarà disponibile una diretta live testuale fornita da OA Sport.

Questa competizione rappresenta l'ultimo atto stagionale per la specialità della discesa, un momento culminante per gli atleti che hanno affrontato un lungo e impegnativo circuito di gare in giro per il mondo.

La pista di Kvitfjell è universalmente riconosciuta per la sua tecnicità e spettacolarità, qualità che spesso la rendono teatro di sfide avvincenti e colpi di scena. L'attenzione sarà massima, non solo per la lotta al podio, ma anche per le posizioni di rincalzo, con numerosi atleti motivati a chiudere al meglio l'annata agonistica e a dimostrare il proprio valore sulla neve norvegese.