A Lillehammer si è conclusa la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile, un appuntamento cruciale in vista delle finali della Coppa del Mondo. Sul tracciato norvegese, Marte Monsen ha registrato il miglior tempo, mentre l'italiana Laura Pirovano non è riuscita a brillare particolarmente. Un episodio degno di nota ha visto Emma Aicher rallentare bruscamente, una mossa interpretata come una strategia per non esporsi eccessivamente prima della gara decisiva per la Coppa di specialità.

I risultati della seconda prova di discesa

Nella classifica finale della seconda prova, la norvegese Marte Monsen ha dominato, fermando il cronometro a 1:32.15.

Sul podio virtuale, al secondo posto si è piazzata la connazionale Kajsa Vickhoff Lie con un ritardo di +0.06, seguita dalla tedesca Kira Weidle a +0.40. La top ten ha visto anche Ester Ledecka (CZE) quarta a +0.42, l'italiana Nicol Delago quinta a +0.50, Nina Ortlieb (AUT) sesta a +0.60, Breezy Johnson (USA) settima a +0.73, l'azzurra Sofia Goggia ottava a +0.75, Ilka Stuhec (SLO) nona a +0.77 e Corinne Suter (SUI) decima a +0.81. Tra le atlete italiane, Nadia Delago ha concluso tredicesima a +0.92, mentre Laura Pirovano si è classificata quattordicesima con un distacco di +1.03.

Verso le finali di Coppa del Mondo

L'evento di Lillehammer, sede dei Giochi Olimpici invernali del 1994, segna l'inizio delle finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026.

La Coppa di specialità è ancora aperta a diverse soluzioni, rendendo ogni prova un momento di grande tensione. La seconda e ultima prova cronometrata della discesa libera femminile è stata un test fondamentale, in particolare per Laura Pirovano, chiamata a difendere il suo pettorale di leader.

La conclusione della diretta testuale ha sottolineato l'importanza dell'appuntamento del giorno successivo, con la discesa libera delle finali che vedrà la sfida diretta tra Pirovano e Aicher per la conquista della Coppa di specialità.

La sfida decisiva per la Coppa di specialità

La situazione nella classifica di Coppa del Mondo di discesa libera vede Laura Pirovano in una posizione di vantaggio. L'atleta trentina detiene un margine di ventotto punti su Emma Aicher, con una sola gara ancora da disputare per la fine della stagione.

Questa gara finale, in programma il 21 marzo a Lillehammer, sarà l'occasione per Pirovano di consolidare il suo primato. La sua leadership è stata rafforzata da due vittorie consecutive ottenute in Val di Fassa, entrambe conquistate con un minimo scarto di un centesimo.

La performance odierna di Pirovano, sebbene non eccezionale in termini di tempo, è stata interpretata come parte di una strategia mirata alla gestione della pressione. L'obiettivo principale è la gara decisiva, dove l'azzurra sarà chiamata a difendere con determinazione il suo pettorale di leader non solo da Aicher, ma anche dalle altre atlete in lizza per il titolo.