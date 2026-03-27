Un momento drammatico ha segnato la discesa libera femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina per Lindsey Vonn, una delle più grandi campionesse dello sci alpino. La sua gara è durata appena tredici secondi, interrotta da una caduta che ha lasciato il pubblico senza fiato e ha acceso il dibattito sulla sua decisione di competere nonostante una lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro.

"Ma sono stati 13 secondi davvero belli", ha dichiarato Vonn in una lunga intervista, esprimendo orgoglio per aver affrontato la sfida. A un mese e mezzo dall’incidente, la sciatrice americana ha chiarito la sua posizione: "Non sono pazza.

So quello che posso o non posso fare. Tutti dicevano che era una follia e che stessi togliendo il posto a qualcun’altra. Ma erano tutte sciocchezze. Ero esattamente nello stato mentale in cui volevo essere. Ero pronta, ero la numero uno al mondo, in corsa per una medaglia olimpica. Adesso sono su una sedia a rotelle".

Il Racconto della Caduta e la Reazione

Vonn ha descritto con lucidità i momenti successivi all'incidente: "Avevo la gamba rotta. Gli sci erano ancora attaccati, ma la gamba era tutta storta e non riuscivo a togliermeli. Non potevo muovermi e urlavo chiedendo aiuto. Quel dolore mi è rimasto inciso nel cervello. Ma non voglio essere ricordata per questo incidente. Nessuno era mai riuscito a fare quel che ho fatto io prima delle Olimpiadi: volevo vincere ai Giochi e volevo vincere la coppa di specialità di discesa, ed ero sulla strada giusta per farcela".

La scena della caduta, avvenuta dopo soli dieci-tredici secondi dalla partenza sul pendio dell’Olimpia delle Tofane, è stata di forte impatto. Un contatto con una porta ha causato la perdita di equilibrio e la successiva rotazione. Gli sci non si sono sganciati immediatamente, trascinando il corpo di Vonn sulla neve in una sequenza che ha bloccato il respiro di tutti. La discesa libera femminile si è fermata, calando un silenzio irreale in pista. L'evacuazione dell'atleta è avvenuta tramite elisoccorso, e la preoccupazione per le sue condizioni è rimasta palpabile, in attesa di aggiornamenti medici.

Il Futuro e la Riflessione sulla Carriera

Nonostante la gravità dell’infortunio, Vonn mantiene una prospettiva aperta sul suo futuro: "Tornare a sciare?

Non mi piace chiudere la porta a niente, perché non si sa mai che cosa può succedere. Non ho idea di come sarà la mia vita fra due anni, tre o quattro. Potrei avere dei figli, oppure non averne e tornare a gareggiare. È difficile dirlo dopo un infortunio del genere. È un disastro totale. Sarebbe terribile se la mia carriera dovesse finire con quella discesa. Ho resistito solo 13 secondi".

Il racconto di Lindsey Vonn evidenzia la sua determinazione e la profonda consapevolezza di un’atleta che ha sempre affrontato le sfide con coraggio. La sua esperienza a Milano Cortina, sebbene segnata da un grave incidente, si configura come un episodio significativo nella sua carriera, ma anche come un esempio di resilienza e forza d’animo.