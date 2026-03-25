A margine della cerimonia di premiazione del calcio slovacco, il centrocampista del Napoli, Stanislav Lobotka, ha aggiornato sulla sua condizione fisica, esprimendo sensazioni positive dopo circa una settimana di allenamenti continui a Napoli e alcuni minuti giocati. «Sto bene, mi alleno con continuità da circa una settimana a Napoli e ho già giocato qualche minuto. Le sensazioni sono positive e posso solo migliorare», ha dichiarato il regista, mostrando ottimismo per il prosieguo della stagione.

Con un tocco di ironia, Lobotka ha commentato la stanchezza post-gala: «Dopo il gala mi sento quasi più stanco di prima.

Sto scherzando». Nonostante non abbia ricevuto il primo posto dopo due riconoscimenti consecutivi, ha manifestato soddisfazione. «Sono felice di essere tra i primi tre», ha affermato, elogiando il collega Hancko. «Hancko ha disputato una stagione straordinaria, sia con la nazionale che con il club, e si è meritato questo riconoscimento. Oltre a essere un grande giocatore è anche una persona fantastica», ha sottolineato, evidenziando rispetto e ammirazione.

L'influenza di Antonio Conte e la filosofia di lavoro

Il rapporto con l'allenatore Antonio Conte è stato un punto chiave nelle dichiarazioni di Stanislav Lobotka. Il centrocampista ha descritto il tecnico come una figura straordinaria, con una filosofia chiara e vincente.

«È un allenatore straordinario, ha una filosofia chiara ed è un vincente», ha detto Lobotka, riconoscendo l'impatto di Conte. Sotto la sua guida, il calciatore ha rivelato di aver superato limiti fisici e mentali che prima considerava insormontabili. «Con lui ho spinto i miei limiti fisici e mentali più in alto di quanto pensassi. Credevo di non poter fare certe cose, invece ho capito che molto dipende dalla testa», ha spiegato, enfatizzando l'importanza della preparazione mentale.

Il programma di allenamento di Conte è descritto come intenso e rigoroso, richiedendo una cura costante del proprio corpo. «Il nostro programma è molto intenso e hai un solo corpo, quindi devi curarlo», ha affermato Lobotka, illustrando la sua routine quotidiana per recupero e miglioramento.

«Cerco di dormire bene, recuperare e migliorare ogni giorno. L’obiettivo è dare sempre l’uno per cento in più», ha concluso, dimostrando piena dedizione alla sua professione.

Prossimi impegni con la nazionale

Guardando agli impegni futuri, Stanislav Lobotka ha confermato la sua partecipazione con la nazionale slovacca. Il centrocampista sarà un elemento chiave negli importanti spareggi per i Mondiali. «Sarò in campo contro il Kosovo nel primo step degli spareggi per i Mondiali», ha dichiarato, ribadendo il suo impegno per la cruciale fase di qualificazione.