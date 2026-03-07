Francesca Lollobrigida ha inaugurato oggi la sua partecipazione ai Mondiali allround di speed skating a Heerenveen, nei Paesi Bassi, dando il via alla competizione con l'obiettivo di conquistare una medaglia iridata. L'evento, che ha visto partire le gare dei 500 metri femminili e maschili, ha proseguito nel pomeriggio con le distanze più lunghe: i 3000 metri per le donne e i 5000 metri per gli uomini.

Lollobrigida, reduce dal successo olimpico a Milano-Cortina dove ha ottenuto due medaglie d'oro sui 3000 e 5000 metri, si trova ora a dover gestire le distanze brevi per poi dare il meglio nelle sue specialità, le long distance.

Tra le principali contendenti spiccano le atlete olandesi, ma vanno tenute in considerazione anche la norvegese Ragne Wiklund, la canadese Valérie Maltais e la belga Sandrine Tas. La rappresentativa italiana vede in gara anche Emily Tormen.

Il ghiaccio di Heerenveen e i protagonisti

Il palcoscenico dei Mondiali allround è l'iconico ghiaccio di Heerenveen, considerato un vero e proprio tempio dello speed skating. Francesca Lollobrigida, forte della sua esperienza e dei recenti trionfi olimpici, si posiziona tra le figure di spicco della spedizione azzurra. Le olandesi Joy Beune, Marijke Groenewoud e Antoinette Rijpma-De Jong sono pronte a dettare il ritmo fin dalle prime battute, mentre Wiklund, Maltais e Tas mirano a inserirsi nella corsa per il podio.

Programma delle gare e aspettative

La giornata di competizioni è iniziata alle 13:00 con i 500 metri, per poi proseguire nel pomeriggio con i 3000 metri femminili e i 5000 metri maschili. La strategia di Lollobrigida prevede un'attenta gestione delle energie, fondamentale per affrontare al meglio le lunghe distanze, dove ha dimostrato la sua indiscussa superiorità. Per quanto riguarda la squadra maschile italiana, l'attenzione è rivolta anche a Riccardo Lorello, mentre il titolo maschile vede Jordan Stolz come principale favorito.

Le performance di Lollobrigida

La recente conquista di due medaglie d'oro ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina ha ulteriormente consolidato la reputazione di Francesca Lollobrigida come atleta di eccellenza nelle distanze lunghe del pattinaggio di velocità. Questi successi hanno sancito la sua posizione tra le atlete più vincenti della delegazione italiana, confermando il suo talento e la sua determinazione.