Francesca Lollobrigida si prepara a essere la protagonista indiscussa dell’Italia ai Campionati Mondiali Allround e Sprint. L’evento, in programma dal 5 all’8 marzo 2026, si svolgerà nella prestigiosa Thialf Arena di Heerenveen, nei Paesi Bassi. Dopo la sua eccezionale doppietta nei 3000 e 5000 metri alle Olimpiadi, la pattinatrice di Frascati potrebbe vivere un’emozionante “last dance” su una delle piste più iconiche dello speed skating mondiale.

La 35enne ha già espresso l’intenzione di prendersi una pausa per dedicarsi alla famiglia. L’età e la forma fisica eccezionale dimostrata durante la stagione lasciano aperta la possibilità di un suo ritiro dalle competizioni.

Nel settore femminile, oltre a Lollobrigida, gareggerà anche Serena Pergher. Per quanto riguarda il settore maschile, l’Italia schiererà Riccardo Lorello. Al momento, non è prevista la partecipazione di Davide Ghiotto, un atleta di riferimento nelle prove di endurance.

La Thialf Arena, teatro della possibile “last dance” di Lollobrigida

La Thialf Arena è universalmente riconosciuta come il tempio dello speed skating. Le sue tribune, posizionate a ridosso del ghiaccio, creano un’atmosfera unica, alimentata da un pubblico appassionato che esalta ogni momento della competizione. Per Francesca Lollobrigida, partecipare all’Allround rappresenta una sfida che richiede un mix di versatilità e resistenza.

Questa competizione potrebbe costituire l’occasione perfetta per celebrare una carriera costruita con talento, dedizione e sacrificio.

La sua stagione è stata a dir poco esaltante. La vittoria olimpica in entrambe le gare di 3000 e 5000 metri l’ha consacrata come una delle figure di spicco nelle lunghe distanze. Ora, a 35 anni, ogni gara potrebbe segnare un passaggio di testimone, ma quando scende sul ghiaccio, Lollobrigida è focalizzata unicamente sulla vittoria.

Assenze significative e speranze azzurre

Nel settore maschile, Riccardo Lorello arriva a Heerenveen con un solido bagaglio di successi, tra cui il bronzo olimpico nei 5000 metri e una costante progressione nelle lunghe distanze. La sua crescita lo rende una certezza su cui il movimento azzurro può fare affidamento.

Diversamente, Davide Ghiotto, un atleta chiave nelle prove di endurance, non sarà presente alla competizione, almeno per il momento. La sua assenza rappresenta una perdita significativa, ma al contempo apre nuove opportunità e conferma la centralità di Lollobrigida nel progetto sportivo italiano.

Heerenveen e la tradizione dello speed skating italiano

La Thialf Arena di Heerenveen è da sempre un palcoscenico di grandi imprese per lo speed skating italiano. Questa storica pista olandese ha visto l’emergere di numerosi talenti e la consacrazione di campioni, offrendo un ambiente ideale per atleti come Lollobrigida, che hanno costruito le proprie carriere con costanza e determinazione. In passato, atleti come Ghiotto hanno già scritto pagine memorabili su questo ghiaccio.

Ora, la scena è pronta per una nuova protagonista. Lollobrigida, forte della sua esperienza e della sua attuale forma fisica, ha il potenziale per lasciare un segno indelebile in una stagione già ricca di emozioni.