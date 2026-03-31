Il futuro di Carlos Alcaraz, astro nascente del tennis mondiale, potrebbe presto incrociarsi nuovamente con il suo ex coach, Juan Carlos Ferrero. È Samuel López, attuale capotecnico del giovane campione spagnolo, ad aver aperto apertamente a questa possibilità, prospettando un clamoroso ritorno. In una recente intervista, López ha infatti sottolineato come il legame tra Ferrero e Alcaraz rimanga profondo e che, in futuro, un suo rientro nel team “non è affatto improbabile”. Ha aggiunto, con un tono che lascia spazio alla speranza: “È un’opzione che c’è, magari tra un po’.

Perché no? Ha lavorato con Carlos per 7‑8 anni e quel legame durerà per sempre.”

Bilancio di stagione positivo e la strategia sulla terra battuta

Nonostante alcuni risultati considerati deludenti sul cemento americano, Samuel López ha tracciato un bilancio complessivamente positivo della prima parte di stagione di Carlos Alcaraz. Il capotecnico ha evidenziato l'ottimo inizio del tennista spagnolo e ha rimarcato l'importanza di accettare la possibilità di perdere, specialmente quando le condizioni iniziali di un torneo non si presentano ideali. In vista dei prossimi impegni, López ha chiaramente indicato la terra battuta come il terreno di gioco cruciale e strategico per il futuro prossimo, con obiettivi ben definiti: i prestigiosi tornei di Montecarlo, Madrid, Roma e, naturalmente, il Roland Garros, appuntamento centrale della stagione.

Il difficile distacco tra Ferrero e Alcaraz

Juan Carlos Ferrero ha recentemente offerto la sua prospettiva sulla fine del rapporto professionale con Carlos Alcaraz. Ha spiegato che la decisione di smettere di seguire il suo ex allievo sui social media non è stata motivata da risentimento o rancore, bensì dalla personale necessità di prendere le distanze e di elaborare la separazione. “Non lo seguo perché ho bisogno di un po’ di tempo, per separare. Se apro Instagram, mi esce ovunque…”, ha dichiarato, precisando che il gesto è stato una forma di protezione. Ferrero ha inoltre confessato che, a distanza di quasi tre mesi dalla rottura, non ha ancora superato deltutto l’accaduto, esprimendo un sentimento di profonda malinconia: “Dopo sette anni e tutto il tempo investito, costa, fa male, fa pena…”.

L'apertura di Ferrero a un possibile riavvicinamento

Nonostante la conclusione del loro sodalizio, Juan Carlos Ferrero ha manifestato una chiara apertura a un possibile riavvicinamento professionale. Ha ammesso che, qualora Carlos Alcaraz dovesse chiedergli di tornare ad allenarlo, “in fondo al mio cuore non potrei dirgli di no”. Ferrero ha inoltre rivelato di aver mantenuto un contatto con Alcaraz, scrivendogli dopo i recenti successi agli Australian Open e a Doha. Il suo desiderio è quello di incontrarlo per “dargli un abbraccio” e “normalizzare tutto quello che è successo” tra loro. Ha infine ribadito che la separazione è stata determinata principalmente da divergenze contrattuali e non da questioni di natura personale, definendo la loro collaborazione passata come “una storia molto bella che si è rovinata” per queste incomprensioni.