Una serata di grande sport a Sanremo ha catalizzato l'attenzione su Pier Silvio Berlusconi, questa volta non per i suoi impegni televisivi, ma per la crescita sportiva del figlio Lorenzo Mattia. Il giovane pugile ha infatti conquistato la sua terza vittoria consecutiva nel prestigioso circuito federale, gareggiando nella categoria Under 17. L'incontro, disputato nella città ligure, ha visto il padre presente a bordo ring, offrendo il suo sostegno e immortalando un momento di forte emozione.

Il promettente percorso nel pugilato giovanile

Lorenzo Mattia Berlusconi, nato nel 2010, si divide tra Milano e la Liguria e si sta rapidamente affermando come uno dei profili più promettenti nel panorama della Boxe giovanile italiana.

Dopo un iniziale percorso dedicato alle discipline di combattimento a contatto leggero, il suo passaggio al pugilato federale ha segnato un decisivo cambio di passo, portando a risultati immediati e significativi. La recente vittoria a Sanremo si aggiunge a due precedenti successi ottenuti tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026, delineando un cammino che, seppur ancora agli albori, è già contraddistinto da notevole continuità e determinazione.

Le tappe del percorso federale

Il debutto ufficiale di Lorenzo Mattia Berlusconi nel pugilato federale risale a dicembre 2025. In quell'occasione, al PalaPagnini di Savona, ha ottenuto una netta vittoria contro Filippo Pegorari nella categoria Under 17 (55 kg), un successo vissuto sotto gli occhi attenti dei genitori, Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin.

Allenato con dedizione dal maestro Amedeo Marai, il quindicenne aveva già dimostrato il suo innato talento nei tornei di contatto leggero, dove aveva conquistato una cintura e il titolo regionale Under 15 (50 kg) nell'ambito del Kombat Tour Italia. Il suo secondo incontro federale si è svolto a Genova, presso la Sala Chiamata del Porto, dove ha superato Simone Farinelli per sospensione cautelare del match, a causa di un'epistassi al naso dell'avversario, consolidando ulteriormente il suo promettente percorso.