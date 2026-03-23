I criteri di qualificazione per il torneo olimpico di squash ai Giochi di Los Angeles 2028 sono stati ufficialmente approvati dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO). Questo annuncio segna un momento storico per la disciplina, che farà il suo attesissimo debutto olimpico a Los Angeles. La quota complessiva di atleti sarà di trentadue posti, equamente suddivisi tra sedici uomini e sedici donne. Questa allocazione include due posti riservati al Paese ospitante e due quote universali.

Ogni Comitato Olimpico Nazionale (NOC) potrà schierare un massimo di due atleti per genere.

I pass olimpici verranno assegnati nominalmente per le gare di singolare maschile e femminile. Un totale di cinque pass per ciascun genere sarà attribuito attraverso i rispettivi Campionati Continentali. In Europa, i due posti disponibili saranno assegnati ai vincitori delle medaglie d’oro durante i Giochi Europei, che si terranno a Istanbul, Turchia, nel giugno 2027. Le altre qualificazioni continentali avverranno tramite gli Asian Games, gli African Games, i Pan-American Games e i Pacific Games, con eventi programmati tra settembre 2026 e agosto 2027.

Le altre vie per Los Angeles 2028

Oltre ai percorsi continentali, otto atleti per genere si qualificheranno basandosi sul proprio ranking mondiale PSA, con la classifica aggiornata al 22 maggio 2028.

Le nazioni che avranno il secondo atleta meglio piazzato in classifica potranno ottenere due pass olimpici, a condizione che entrambi gli atleti rientrino nella top 50 mondiale. Un posto per ciascun genere sarà messo in palio tramite il Torneo Finale di Qualificazione Olimpica, un evento cruciale che si svolgerà dal 6 al 10 giugno 2028. Questo torneo sarà riservato agli atleti meglio classificati, provenienti dai primi ventiquattro Paesi non ancora qualificati; il vincitore di ciascun torneo otterrà l'accesso diretto ai Giochi.

Il sistema di qualificazione è stato elaborato congiuntamente dalla World Squash Federation (WSF) e dalla Professional Squash Association (PSA). L'obiettivo è raggiungere un equilibrio ottimale tra la partecipazione dei migliori atleti e la rappresentanza del maggior numero possibile di Comitati Olimpici Nazionali.

Zena Wooldridge, presidente della World Squash Federation, ha commentato: "Siamo molto consapevoli della grande suspense e dell’attesa tra atleti, allenatori e federazioni riguardo il sistema di qualificazione olimpica dello squash, che riflette l’emozione di tutta la comunità per il debutto olimpico dello sport. Per molti, il sogno olimpico oggi sembra un passo più vicino, mentre le stelle dello squash di tutto il mondo possono iniziare a pianificare il percorso verso un posto nella storia sportiva a Los Angeles".

Il torneo olimpico di squash

Il torneo olimpico di squash si svolgerà presso il Comcast Squash Center, situato all'interno degli Universal Studios di Los Angeles, con le competizioni programmate dal 15 al 24 luglio 2028.

Questo sistema di qualificazione è stato attentamente progettato per bilanciare la qualità tecnica degli atleti con l'esigenza di una rappresentanza globale, includendo quote specifiche per il Paese ospitante e per l'universalità, in aggiunta ai criteri meritocratici basati sui risultati e sul ranking internazionale. Le linee guida complete sono disponibili per consultazione sul sito ufficiale delle Olimpiadi.