Con una volata impeccabile e potente, Lotte Kopecky si è aggiudicata la seconda edizione della Milano-Sanremo femminile. La ciclista belga del Team SD Worx – Protime ha dominato il finale sul traguardo di Via Roma, superando la svizzera Noemi Ruegg (Ef Education-Oatly) e una brillante Eleonora Camilla Gasparrini (UAE Team ADQ), che ha conquistato un meritato posto sul podio. La corsa, ricca di emozioni e colpi di scena, ha visto Kopecky imporsi grazie a uno sprint fenomenale che non ha lasciato scampo alle avversarie.

La gara è stata animata fin dalle prime fasi da una lunga fuga di nove atlete: Eleonora La Bella (Aromitalia Vaiano), Katia Ragusa (Human Powered Health), Lara Crestanello (Isolmant-Premac-Vittoria), Constance Valentin (Mayenne Monbana My Pie), Heidi Franz (St Michel-Preference Home-Auber93), Eleonora Deotta (Mendelespeck E-Work), Sara Lucconi (Top Girls Fassa Bortolo), Sofia Arici (Vini Fantini-BePink) e Bodine Vollering (VolkerWessels).

Il gruppo principale ha mantenuto il controllo della situazione, ricucendo lo strappo poco prima dell'ascesa della Cipressa. Proprio in cima, l'olandese Lieke Nooijen (Team Visma | Lease a Bike) ha tentato un attacco in solitaria, guadagnando un vantaggio massimo di circa quindici secondi prima di essere riassorbita.

Cadute e selezione decisiva: la discesa della Cipressa e il Poggio

La discesa dalla Cipressa si è rivelata un momento cruciale e drammatico, teatro di una terribile caduta che ha coinvolto alcune delle favorite, tra cui la polacca Kasia Niewiadoma (CANYON//SRAM zondacrypto) e Kim Le Court Pienaar (AG Insurance – Soudal Team). Particolarmente spaventosa la dinamica che ha visto protagonista Debora Silvestri (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi), rimasta a lungo a terra dopo un volo oltre il guardrail.

Successivamente, sull'azione della Lidl-Trek, il gruppo ha raggiunto Nooijen sul Poggio, dove si è innescata la selezione decisiva per la vittoria.

Sugli ultimi chilometri di salita del Poggio, cinque atlete sono riuscite a prendere il largo, formando il gruppetto che si sarebbe giocato la vittoria: Puck Pieterse (Fenix-Premier Tech), Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime), Noemi Ruegg (Ef Education-Oatly) e, in un'azione strategica e determinante, le due portacolori della UAE Team ADQ, la polacca Dominika Wlodarczyk ed Eleonora Camilla Gasparrini. Questo quintetto ha saputo guadagnare un buon margine sulle inseguitrici, presentandosi compatto per la volata finale su Via Roma.

Lo sprint finale: Kopecky imbattibile, Gasparrini sul podio

Nello sprint conclusivo, Lotte Kopecky ha confermato la sua netta superiorità, battendo con decisione Noemi Ruegg, che ha lottato con grinta fino all'ultimo metro. Per Eleonora Camilla Gasparrini, il terzo posto rappresenta un risultato di grande prestigio e il miglior piazzamento della sua carriera. Tra le altre atlete italiane, Elisa Balsamo ha tagliato il traguardo in ottava posizione, mentre Chiara Consonni ha chiuso la sua prova al decimo posto.

La Milano-Sanremo femminile si conferma un appuntamento di spicco nel calendario ciclistico internazionale, offrendo uno spettacolo avvincente e contribuendo alla crescente popolarità del ciclismo femminile, con un finale ricco di emozioni fino all'ultimo respiro.