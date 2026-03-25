La Lube Civitanova è stata sconfitta per 3-0 (25-22; 25-16; 31-29) dall’Aluron Warta Zawiercie nell’andata dei quarti di finale della Champions League di volley femminile, disputata all’Eurosuole Forum. La squadra di coach Giampaolo Medei ha subito la prova di forza dei polacchi, dominatori della Plusliga, e ora si trova di fronte a una sfida quasi impossibile per la qualificazione alla Final Four, che richiederà una rimonta straordinaria nel match di ritorno in trasferta.

Una serata da dimenticare per la Lube

La partita ha visto la Lube rincorrere fin dalle prime battute.

Nel primo set, Civitanova ha faticato a contenere l’avvio aggressivo dello Zawiercie, che ha chiuso sul 25-22. Il secondo parziale è stato una débâcle per i padroni di casa, con i polacchi che hanno preso il largo, conquistando il set con un netto 25-16. Il terzo set, il più combattuto, ha offerto alla Lube quattro set-point non consecutivi. Tuttavia, la squadra non è riuscita a sfruttare queste occasioni: gli ospiti hanno annullato ogni tentativo, chiudendo i conti con un vincente di Aaron Russell e un errore finale di Aleksandar Nikolov, fissando il punteggio sul 31-29 e sigillando la vittoria per 3-0.

Protagonisti e numeri della sfida

La vittoria dello Zawiercie è stata il frutto di una prestazione corale e di un’efficace capitalizzazione degli errori avversari.

Tra i protagonisti polacchi, si sono distinti Aaron Russell (12 punti), Bartosz Kwolek (10), Mateusz Bieniek (9) e Bartlomiej Boladz (8). Sul fronte Civitanova, Aleksandar Nikolov è stato il più prolifico con 17 punti. Hanno contribuito anche Eric Loeppky (11), Mattia Bottolo (6) e Giovanni Gargiulo (6), sotto la regia di Mattia Boninfante.

Il ritorno: serve un’impresa

Per la Lube, la strada verso la Final Four, che si disputerà a Torino in maggio, si fa ora estremamente ardua. Per qualificarsi, la squadra di Medei dovrà compiere una vera e propria impresa nel match di ritorno in Polonia: sarà necessario vincere per 3-0 o 3-1 e successivamente aggiudicarsi il decisivo golden set di spareggio. Una rimonta che si preannuncia tra le più difficili della stagione europea.

Il percorso europeo della Lube

Il cammino europeo della Lube Civitanova in questa stagione era iniziato con un brillante percorso nella fase a gironi, culminato con il primato nel girone E e l’accesso diretto ai quarti di finale. Tuttavia, la difficile sfida contro lo Zawiercie ha evidenziato le criticità della squadra nel mantenere continuità e lucidità nei momenti decisivi, rendendo la qualificazione un obiettivo che richiede uno sforzo eccezionale.