Luca Zhou, classe 2004, si afferma come uno dei principali talenti del badminton italiano, rappresentando con orgoglio la Nazionale nelle più importanti competizioni internazionali. Atleta mancino, la sua fama è legata all'eccezionale agilità e a una tecnica raffinata, qualità che lo hanno reso una figura di spicco all'interno del #ProgettoGiovani della Federazione Italiana Badminton, un'iniziativa strategica volta a coltivare i futuri talenti olimpici. Il suo percorso è costellato di successi significativi: nel 2020 ha conquistato uno storico quarto di finale nel doppio maschile agli Europei Junior, un traguardo di grande rilievo.

Più recentemente, nel maggio 2025, ha sfiorato il podio allo Slovenia Open, consolidando la sua posizione tra i protagonisti del circuito europeo. L'obiettivo dichiarato di Zhou è ambizioso: puntare alla qualificazione per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, con la ferma volontà di contribuire attivamente alla crescita e alla diffusione del badminton nel nostro Paese.

Malgrado i brillanti risultati ottenuti sul campo, Zhou si è purtroppo trovato a dover fronteggiare una serie di commenti spiacevoli e attacchi di natura razzista, direttamente collegati alle sue origini asiatiche. Queste offese sono scaturite dalla sua discendenza paterna: il padre di Luca risiede in Italia da circa trent'anni e gestisce un'attività, un bar, nella città di Roma.

Di fronte a tali episodi di discriminazione, l'atleta ha deciso di non rimanere in silenzio, scegliendo di rispondere in modo pubblico e deciso attraverso un video sui suoi canali social, che ha rapidamente acquisito una vasta risonanza, diventando virale. Nel filmato, Zhou propone una profonda riflessione sull'identità italiana e sulle ingiustizie subite, pronunciando parole cariche di significato: "Ao, ma aspetta un’attimo, ma io sono italiano. Io sono nato in Italia, sono cresciuto qui e parlo pure l’accento romano. Rappresento l’Italia con la maglia della Nazionale italiana. Quindi fammi capire, cosa rende veramente una persona italiana? Il passaporto? Il cognome? O la faccia? Se per te l’Italia ha una sola faccia, forse il problema non sono io".

Il percorso sportivo: successi e ambizioni

Zhou è unanimemente riconosciuto come uno dei migliori singolaristi azzurri, e il suo impegno ha già contribuito a scrivere pagine importanti nella storia del badminton italiano. La sua carriera sportiva è costellata di traguardi significativi, tra cui spiccano l'eccezionale quarto di finale raggiunto agli Europei Junior e la notevole performance allo Slovenia Open, che ne ha confermato il talento. La sua partecipazione attiva al #ProgettoGiovani della Federazione Italiana Badminton è una chiara dimostrazione dell'impegno profuso dall'organismo federale nel valorizzare i giovani talenti e nel promuovere attivamente i principi di inclusione e meritocrazia all'interno del mondo sportivo.

La battaglia contro le discriminazioni e il messaggio di inclusione

La coraggiosa vicenda di Luca Zhou ha acceso un faro di attenzione sul delicato tema delle discriminazioni, sia nell'ambito sportivo che nella società più ampia. Il suo video ha generato un'ondata di solidarietà e sostegno, trasformandosi in un potente esempio di come lo sport possa fungere da veicolo privilegiato per la diffusione di messaggi positivi e per la promozione dell'inclusione. La Federazione Italiana Badminton, da parte sua, è fermamente impegnata nella promozione dei valori di rispetto e integrazione, considerandoli elementi imprescindibili per la crescita armoniosa degli atleti e per lo sviluppo di una comunità sportiva coesa e accogliente.